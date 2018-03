De Milan | rinnovo Gattuso in uovo Pasqua

Milan - ecco quando può arrivare il rinnovo di Gattuso : Rino Gattuso e il Milan , avanti insieme. Secondo la Gazzetta dello sport il rinnovo può arrivare già prima della sfida di sabato 31 marzo contro la Juventus.

Milan - Gattuso : rinnovo pronto. La firma prima della sfida contro la Juve : «Ha un talento straordinario e il momento per rinnovare arriverà presto, non questa settimana però perché sarò in giro per il mondo», la parte dell'ultimo weekend. E per passare alle cose formali, si ...

Calciomercato Milan - Gattuso firma : dettagli rinnovo : ... secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli , impegnato durante la sosta per le nazionali a ...

Milan - trovato l'accordo per il rinnovo di Cutrone : nuova scadenza e ingaggio aumentato : Proseguirà dove tutto è cominciato: il Milan ha raggiunto l'intesa con Patrick Cutrone per il prolungamento del contratto. l'accordo in essere tra le parti, infatti, prevede la scadenza nel 2021; ...

Milan - meglio di Gattuso hanno fatto solo Sarri e Allegri. Rinnovo sempre più vicino : I nerazzurri non replicano per ora Milan-Chievo 3-2: ancora Andrè Silva, rimonta Champions per i rossoneri , Video Gol, Milan-Chievo diretta tv e live streaming oggi 18/3 Milan-Chievo probabili ...

Milan - pronto il rinnovo di Cutrone : ecco le cifre : Il Milan blinda Patrick Cutrone , in gol anche oggi contro il Chievo per il momentaneo 2-2. L'attaccante classe '98 verrà presto premiato con un altro rinnovo del contratto, il terzo dopo quello di ...

Gattuso : "Rinnovo col Milan? Non ci penso" : "Non sto pensando al rinnovo, non è il momento giusto per parlare del mio contratto. Siamo in corsa per qualcosa di importante e dobbiamo concentrarci sul lavoro da fare". Il tecnico del Milan, Rino ...

Milan : Fassone - presto rinnovo Gattuso : ANSA, - MilanO, 15 MAR - "Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto". E' solo una questione di tempo il rinnovo di contratto di Rino Gattuso, come ha spiegato l'ad rossonero Marco ...

Milan - Fassone : "Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì - ci sono proposte" : L'ad rossonero assicura: "Per Rino aspettiamo solo la settimana giusta e sul futuro del club siamo tranquilli"

Milan - Fassone elogia Gattuso. Ma il rinnovo deve attendere : Fassone dunque, come riportato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto altre scelte per la panchina del Milan dopo l'esonero di Vincenzo Montella . E' stato il suo collega, il ...

Milan - Fassone : 'Sorpreso da Gattuso. Rinnovo? Vedremo' : Marco Fassone , ad del Milan , ospite di 'Radio anch'io sport', così rende omaggio al lavoro del tecnico dopo la vittoria sulla Roma . Alla domanda su un possibile prolungamento del contratto, ha ...

Fassone : 'Accanimento a orologeria con Yonghong Li. Romagnoli? Trattiamo il rinnovo. Donnarumma ama il Milan' : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Rai nel corso di Radio Anch'Io lo Sport del momento del no CAMBIAMENTO - 'Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con più esperienza di lui avrebbe fatto. Forse non ce lo aspettavamo ...