Dawson' s Creek | la reunion dopo 20 anni | ecco come sono cambiati i protagonisti

Le foto della reunion di Dawson's Creek (20 anni dopo) vi faranno impazzire : Dawson's Creek compie 20 anni e per festeggiarli la rivista statunitense Entertainment Weekly ha riunito i protagonisti della serie, dedicando loro cinque copertine, una con il cast e le altre quattro con alcuni attori. L'operazione nostalgia ha funzionato e sul web stanno iniziando a circolare le foto in anteprima, in attesa dell'uscita della rivista ad aprile. Sulle copertine compaiono James Van Der Beek (Dawson Leery), Katie Holmes (Joey ...

Le foto della reunion di Dawson’s Creek : tutti gli attori insieme per il 20esimo anniversario della serie cult : Una reunion di Dawson's Creek è davvero possibile? Il pubblico spera ancora, un giorno, di rivedere i "vecchi" protagonisti tornare nella mitica Capeside per raccontare il famoso "e vissero felici e contenti". Nell'età dei reboot e dei revival, sarebbero tutti felici di riavere sullo schermo quella che lo stesso Greg Berlanti ha etichettato come "una capsula del tempo". Conoscere come si innamoravano e vivevano i ragazzi negli anni novanta è ...

Katie Holmes firma per un nuovo pilot dopo Dawson’s Creek : è il suo primo ruolo regular : Katie Holmes torna finalmente in tv e questa volta non per un film al cinema o per un ruolo da guest star ma per il suo primo impegno regular dall'addio a Dawson's Creek. La notizia arriva dagli Usa e ha fatto già felice milioni di fan in tutto il mondo pronti a vederla nei panni di protagonista del nuovo pilot e anche di produttrice. Il suo impegno per questa nuova serie, ancora senza titolo, sarà quindi a 360 gradi e i fan non potrebbero ...

Dawson’s Creek compie 20 anni : come sono e cosa fanno gli attori del cast oggi : Era il gennaio del 1998 quando negli Stati Uniti andava in onda per la prima volta una serie che conquistò un successo strepitoso: Dawson’s Creek! Scopri nel video dove sono oggi gli attori del cast della serie. A Capeside, città di fantasia, James Van Der Beek interpretava Dawson Leery, Katie Holmes era la sua migliore amica e cotta del liceo Joey Potter, Joshua Jackson il migliore amico Pacey Witter e Michelle Williams era Jen ...