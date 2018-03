Danny Boyle | per la prima volta in tv con la serie Trust ' Potere | denaro | corruzione'

Trust - per la regia di Danny Boyle la serie sul rapimento Getty : Una serie ambiziosa che vuole raccontare del rapimento di John Paul Getty III, la regia strepitosa del premio Oscar con The Millionaire di Danny Boyle e un cast che mette insieme il due volte premio Oscar Hilary Swank (Boys don’t cry, Million Dollar Baby), il grandissimo Donald Sutherland e Brendan Fraser: tutto questo è Trust – il rapimento Getty. Dal 28 marzo, in prima tv ogni mercoledì dalle 21.15 su Sky Atlantic HD e disponibile su ...

Il James Bond di Danny Boyle sarà femminista? : Il prossimo sarà un James Bond al passo con i tempi, immerso nel mondo moderno. A dichiararlo è Danny Boyle, confermato dietro la macchina da presa di Bond 25, nuovo capitolo del franchise e l’ultimo interpretato da Daniel Craig (salvo ulteriori ripensamenti). Non che l’Agente 007 sia mai stato troppo legato al passato, ma negli ultimi mesi la società (a partire proprio dall’ambiente hollywoodiano) ha subito un bello scossone ...

Danny Boyle lavora a nuovo James Bond : E a chi gli chiedeva se la Bond Girl verra' presentata in modo diverso nell'era del #Metoo, lui ha risposto: "riconosciamo l'eredità del mondo di Bond, ma scriviamo anche nel mondo moderno".

Danny Boyle regista di Bond 25? : Ormai, quando si parla di James Bond, è un fiorire di toto-nomi. Da un lato c’è quello per il successore di Daniel Craig e dall’altro quello per il regista di Bond 25, ultimo film della saga che vedrà protagonista l’attore inglese. Dietro la macchina da presa, infatti, non ci sarà più Sam Mendes (che ha firmato Skyfall e Spectre) e i produttori sono alla disperata ricerca di chi possa fare un lavoro altrettanto sofisticato, ...