Dana Delany svela i retroscena del suo coinvolgimento in Bull | “Merito del mio amico

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Non c'è niente di meglio che lavorare tra amici? Forse, se questa coppia di amici è formata da attori e uno dei due è il protagonista di: ecco com'è nata la collaborazione tra Michael Weatherly, star della amatissima serie targata CBS, e, comparsa come guest star nell'ultimo episodio della serie andato in onda negli USA.Ildellainè stato annunciato il mese scorso, e ora è la stessa attrice, in un'intervista con TVLine, are idel suo approdo nelle aule di tribunale della serie. "Tutto questo è successo perché Michael Weatherly è un mio vecchio, ed è molto tempo che vogliamo fare qualcosa insieme. Abbiamo mangiato sushi insieme l'ultima volta che sono stata a New York e Glenn Gordon Caron aveva appena preso le redini per lo show per la seconda stagione. Michael, irrefrenabile, ha immediatamente chiamato Glenn e gli ...