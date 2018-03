Dal dischetto Insigne evita a Di Biagio la sconfitta

Allievi : il Ferrari vince Dal dischetto ma non basta : Allievi Ferrari-GARIBALDI 5-3 rig. , 1-1, Ferrari , 4-4-2, : Taurino; Mariotti, Grassi, Natale, Incoronato; Scanu, Tassile , dal 74' Floccari, , Casasanta, De Stefanis; Grippa , dal 51' Pellegrini, , ...

Juventus-Udinese 2-0 : doppio Dybala stende i friulani. Higuain sbaglia Dal dischetto : La Juventus batte in casa l'Udinese per 2-0 grazie a una doppietta di Dybala e vola in testa alla classifica in attesa della partita tra l'Inter e il Napoli. Higuain sbaglia un...

DIRETTA/ Arsenal-Manchester City - risultato live 0-3 - streaming video e tv : errore di Aubameyang Dal dischetto : DIRETTA Arsenal Manchester City, info streaming video e tv: 4 giorni dopo la finale di Carabao Cup le due squadre si ritrovano in Premier League.

DIRETTA/ Arsenal-Manchester City (risultato live 0-3) streaming video e tv : errore di Aubameyang Dal dischetto : DIRETTA Arsenal Manchester City, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventottesima giornata della Premier League(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:48:00 GMT)

DIRETTA/ Lazio Milan - risultato finale 4-5 - streaming video Rai 1 : fatale l'errore di L.Felipe Dal dischetto : DIRETTA Lazio Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Coppa Italia - Juventus-Atalanta 1-0 - Pjanic gela l’Atalanta Dal dischetto. Quarta finale consecutiva per i bianconeri : Coppa Italia, Juventus-Atalanta 1-0, Pjanic gela l’Atalanta dal dischetto. Quarta finale consecutiva per i bianconeri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Atalanta 1-0- La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia in attesa del match di questa sera tra Lazio e Milan. I bianconeri superano l’Atalanta per 1-0 grazie al rigore di Pjanic, in ...

Pagelle Juventus-Atalanta 1-0 - Coppa Italia : Douglas Costa imprendibile - Pjanic freddo Dal dischetto. Papu Gomez bravo e sfortunato : La Juventus conquista la finale, la quarta consecutiva, di Coppa Italia. Dopo l’1-0 dell’andata, i bianconeri replicano anche al ritorno con il goal su rigore di Pjanic. Ecco le Pagelle della sfida JUVENTUS Buffon 5,5: in occasione del palo di Gomez si fa trovare nella classica “terra di mezzo” dove non può fare nulla. Un’uscita avventata e solo la fortuna lo ha salvato Lichtsteiner 6,5: più guardingo rispetto al ...

Due rigori parati in 90' : Asenjo & Co - gli eroi Dal dischetto : L'ultimo eroe dal dischetto è di casa nella Liga, eccezionalità dettata dai due rigori parati in 90' . È stato il caso di Sergio Asenjo , portiere del Villarreal protagonista assoluto nel weekend ...

Cristiano Ronaldo - il rigore 'al volo' e altre prodezze Dal dischetto : Il 5 dicembre 1982, durante un Ajax-Helmond Sport, il Profeta olandese si presenta sul dischetto per calciare un rigore. Si china per aggiustare la palla e poi, con un tocco corto , e naturalmente in ...

Diretta/ Ludogorets Milan (risultato live 0-2) info streaming video e tv : Rodriguez firma il bis Dal dischetto : Diretta Ludogorets-Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Grande momento per i rossoneri, che cercano di fare strada in Europa League(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:38:00 GMT)

Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere : Immobile cecchino Dal dischetto (23^ giornata) : Classifica marcatori Serie A, Capocannoniere: continua la grande sfida tra Ciro Immobile e Mauro Icardi, ma è Quagliarella che ha segnato di più nelle ultime settimane(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 19:04:00 GMT)

Psg - i tifosi si scagliano contro Neymar : volevano Cavani Dal dischetto : PARIGI (Francia) - L' 8-0 del Psg contro il Dijon di ieri sera non è bastato a tranquillizzare l'ambiente. Durante la sfida valida per il 21° turno di Ligue 1 , infatti, è tornata a farsi viva, la ...