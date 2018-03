Dai falsi invalidi i soldi per finanziare l' abolizione della legge Fornero? C' è

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Alberto Brambilla, già sottosegretario con delega alle questioni previdenziali del ministro Maroni ed esperto per queste stesse materieLega, ha presentato ieri la sua innovativa proposta (Repubblica, 26 marzo 2018, articolo di Valentina Conte): si potrebbela revisionesulle pensioni tagliando 50 miliardi in dieci anni, per "quell'assistenza che va aie a chi non se lo merita, perché mente sui requisiti".Un'affermazione che ci riporta tristemente indietro di un decennio, alla campagna contro i "", iniziata nel 2008, dal governo Berlusconi e confermata poi, per scelta parlamentare, durante il governo Monti. Una campagna che ha portato ad indire controlli straordinari che nel complesso, nell'arco temporale 2009-2015, hanno interessato circa la metà dei titolari delle prestazioni: 1 milione 250mila ...