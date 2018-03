Da Nord a Sud in solitaria | l' impresa di Marco

Arrestato predicatore dell'Isis Suo il primo manifesto in italiano In corso perquisizioni da Nord a Sud : Un 23enne marocchino naturalizzato italiano, Halili Elmahdi, è stato Arrestato dalla Polizia di Stato di Torino con l’accusa di partecipazione all’associazione terroristica dello Stato Islamico. L'inchiesta nasce a fine 2015, quando il giovane davanti al Tribunale di Torino patteggio' Segui su affaritaliani.it

Meteo - Pasqua a rischio pioggia al Nord. Sereno al Centro-Sud - : Su tutta la penisola si registrerà un miglioramento delle temperature che dovrebbero raggiungere la media stagionale. Nel week-end Pasquale il Settentrione rischia di essere colpito da una ...

Pasqua con temperature estive al Sud - in arrivo Hannibal dall'Africa. Al Nord rischio alluvioni : La primavera sembra non voglia proprio saperne di arrivare ma secondo le previsioni le temperature rigide dovrebbero avere le ore contate. Secondo il Meteo.it sarebbe in arrivo un'ondata di...

Meteo : torna il maltempo al Sud - situazione stabile al Centro-Nord : Roma, 24 mar. , askanews, Nel fine settimana Italia divisa in due dal punto di vista metereologico. Secondo gli esperti del Centro Esposn Metro, infatti, tornerà il maltempo al Sud e sulle isole, ...

Nord e Sud divisi dalla salute : Sono all'ordine del giorno i casi di cronaca che narrano di medici e infermieri presi a pugni da pazienti esasperati dalle attese e dalla malasanità. Sul sito quotidianosanità.it un medico smentisce ...

Post razzista di un infermiere lombardo - è ancora scontro tra Nord e Sud : Post razzista di un infermiere lombardo, è ancora scontro tra Nord e Sud A Pomeriggio Cinque l’indignazione dei cittadini napoletani ancora una volta discriminati Continua a leggere

Febbre Champions : Curva Sud e Nord sold out contro il Barcellona : Roma – Champions League: partita oggi la vendita libera per Roma-Barcellona. Lunghissime file ai botteghini Roma – Grande fermento tra i tifosi giallorossi per la... L'articolo Febbre Champions: Curva Sud e Nord sold out contro il Barcellona proviene da Roma Daily News.

Star del K-pop sudcoreano si esibiranno in Corea del Nord : ... le cinque componenti della girl-band Red Velvet, inoltre Seohyun di Girl's Generation.Si tratterà dei primi spettacoli di gruppi sudCoreani al Nord dal 2007. "Non è stato facile scegliere delle ...

Tempo di stampo invernale al Sud e sul medio Adriatico - migliora al centro Nord : Roma - L'energico vortice di bassa pressione, responsabile del malTempo delle ultime ore con neve sino a bassa quota, nel corso dei prossimi gironi resterà attivo tra l'Italia e i Balcani occidentali, alimentato da fredde correnti da NE. Ci aspetta dunque una fase di stampo invernale, o molto fredda per il periodo, sulle regioni adriatiche e meridionali con piogge, nevicate a bassa quota e temperature anche di 8/10°C sotto le ...

Mafia - gli appuntamenti della Giornata della Memoria da Sud a Nord. A Catania i detenuti leggono i nomi delle 970 vittime : La Memoria delle vittime di Mafia unisce l’Italia. Oggi mentre don Luigi Ciotti e altri testimoni sul palco di Foggia ricorderanno le vittime innocenti delle criminalità organizzate italiane, simultaneamente in altre 20 piazze del nostro Paese – e in programma ci sono altre centinaia di iniziative – saranno letti i 970 nomi di giornalisti, bambini, magistrati, forze dell’ordine, sindacalisti e semplici cittadini che hanno perso la ...