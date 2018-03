Da deputato nel PLI a renziano doc | ecco chi è il nuovo capogruppo PD al Senato

Governo - il neo deputato leghista Tonelli : “Elezioni bis? Io tra 3 mesi non mi presento di nuovo dalla gente a chiedere il voto” : Gianni Tonelli , ex numero uno del Sindacato Autonomo Polizia e neo deputato della Lega, intercettato nei pressi della Camera dei Deputati, afferma che la sua priorità parlamentare sarà “la sicurezza del Paese”. Tonelli si cimenta con il rebus delle alleanze che dovranno portare alla formazione del Governo . Pd o Movimento 5 Stelle? “Come scegliere tra un calcio o un pugno. Per la mia esperienza nel mio settore tra Pd o 5 Stelle ...

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha detto che si candiderà come deputato alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, nel Collegio uninominale di Roma 1, con il Partito Democratico. Gentiloni ha detto che farà campagna elettorale «senza sottrarre nulla