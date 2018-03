Curcuma | ecco i dosaggi giornalieri raccomandati

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Laè una spezia che offre notevoli benefici al nostro organismo, grazie alla sua potente attività medicinale che l’ha resa una delle piante più usate nella medicina Ayurvedica. Sono molti i medici che la consigliano attraverso l’integrazione con la dieta sotto forma di condimento o supplemento nutraceutico. Moltissimi studi hanno confermato le sue proprietà salutari in casi di artrite, diabete, depressione, malattie croniche, alzheimer, demenza, malattie cardiovascolari, cancro, radicali liberi, fibrosi cistica, digestione, dolori mestruali e tanti altro. Come ogni farmaco, naturale che sia, è importante conoscere il correttoo per evitare di incorrere in effetti collaterali. Questo dipende dalla forma con cui lo assumiamo e cioè se è sotto forma di radice fresca, polvere o estratto concentrato. Inoltre, oltre alo è importante rendere biodisponibile la ...