huffingtonpost

: Crolla il mercato dell'auto: -11% rispetto allo scorso anno - HuffPostItalia : Crolla il mercato dell'auto: -11% rispetto allo scorso anno - Daniele_Manca : Facebook crolla in Borsa. Il mercato si chiede se la grande corsa dei padroni dei dati sta per finire (cadono anche… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) A gennaio il fatturato'industria degliveicoli segna una caduta'11,0% su base annua. Lo rileva l'Istat, che vede in calo, ma più tenue, anche le commesse, in discesa'1,4%, sempre in termini tendenziali (dati grezzi).I dati registrano anche un brusco rallentamento del fatturato su base mensile. A gennaio, per il fatturato'industria si rileva, dopo tre mesi consecutivi di crescita, particolarmente marcata a dicembre, un calo su base mensile (-2,8%). Nella media degli ultimi tre mesi, si registra, comunque, un incremento del 2,1% sul trimestre precedente. Anche per gli ordinativi, a gennaio si rileva una flessioneal mese precedente (-4,5%) che segue l'accelerazione registrata a dicembre 2017. La dinamica degli ultimi tre mesi rimane tuttavia positiva (+1,7%).Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresceal gennaio 2017 ...