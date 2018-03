Cristiano Ronaldo | il bacio in bocca di un fan durante la partita | le immagini del ' fuori

'Tripletta' di invasori per Cristiano Ronaldo - durante Olanda-Portogallo il tifoso tenta di baciarlo in bocca [VIDEO] : #cr7 #CristianoRonaldo #football #portugal # #soccer #sport #ball #pitch #goal #score #kick #kicking #game #crowd #fan #fans #club #play #playing #fun #footballgame #footballplayer #sports #grass #...

Portogallo - quattro invasioni di campo per Cristiano Ronaldo : uno lo bacia. LE FOTO : Dopo i primi due ecco gli altri invasori: l'ultimo prova a raggiungerlo anche dopo la sostituzione , FOTO Daily Mirror, Tutti i video più curiosi del mondo dello sport Guarda tutti i video

Cristiano Ronaldo rischia oltre 10 anni di carcere per evasione : Il fenomeno portoghese potrebbe essere rinviato a giudizio e poi condannato per aver evaso il fisco per 14,7 milioni di euro

Nuovo record per Cristiano Ronaldo : è il terzo marcatore di sempre delle nazionali : Una doppietta nei minuti di recupero, e come tante altre volte è capitato in carriera, Cristiano Ronaldo si carica sulle spalle il Portogallo e lo conduce alla vittoria. I due gol segnati contro l'...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo Video : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

Scolari : 'Cristiano Ronaldo mi ha chiesto come si vive in Cina' : La Cina è il miglior paese al mondo in termini di popolazione. E poi gli ho detto quello che dico sempre a tutti: chi ne ha l'opportunità deve andare in Cina". Scolari è stato ct di Ronaldo dalla ...

Floyd Mayweather vuole comprare il Newcastle e promette l'acquisto di Cristiano Ronaldo : "Adoro questa città, mi piace tantissimo - ha dichiarato l'imbattuto pugile, campione del mondo in cinque differenti categorie -. Qui la gente sa davvero come divertirsi. È la Las Vegas del Regno ...

