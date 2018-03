Cresce il reddito medio degli italiani | ma il 45% dei contribuenti dichiara meno di

Bankitalia - Cresce il reddito delle famiglie ma aumentano le disuguaglianze. Record storico per la povertà : ROMA - L'economia migliora ma aumentano anche gli squilibri. Gli analisti della Banca d'Italia rilevano un aumento del 3,5% del reddito medio equivalente delle famiglie nel 2016, una buona notizia visto che ...

Reddito di cittadinanza - Crescente richiesta del modulo : disinformazione? Video : Miele per le api o oppio per i popoli, comunque lo si voglia definire, l’impegno assunto da Di Maio nei confronti degli elettori ha determinato un’inarrestabile corsa al miraggio sempre più sfuggente dell’ambitissimo “Reddito di cittadinanza” [Video]. Così come il #Reddito di inclusione REI, il #Reddito di cittadinanza è, almeno nelle intenzioni, una misura di contrasto alla poverta'. Specchio dei tempi, insomma. Aspirazione di un popolo ormai ...

Reddito di cittadinanza - Crescente richiesta del modulo : disinformazione? : Miele per le api o oppio per i popoli, comunque lo si voglia definire, l’impegno assunto da Di Maio nei confronti degli elettori ha determinato un’inarrestabile corsa al miraggio sempre più sfuggente dell’ambitissimo “Reddito di cittadinanza”. Così come il Reddito di Inclusione (REI), il Reddito di cittadinanza è, almeno nelle intenzioni, una misura di contrasto alla povertà. Specchio dei tempi, insomma. Aspirazione di un popolo ormai abituato ...

Ocse - Cresce reddito famiglie italiane : 14.08 "Tra le sette più importani economie la crescita del reddito reale per abitante è nettamente rallentata in tutti i paesi ad eccezione dell'Italia". Lo scrive l'Ocse."In Italia il reddito è progredito dello 0,8% nel terzo trimestre 2017 superando la crescita del Pil reale per abitante fermo allo 0,4%". reddito invece in calo In Gran Bretagna con un dato giù dello 0,3%; calo anche in Germania (0,1% contro 0,5% del trimestre precedente) e ...

Ocse : reddito reale delle famiglie Cresce dello 0 - 8% in Italia - unica tra i grandi : 'Tra le sette grandi economie i cui dati sono disponibili, la crescita del reddito reale per abitante è nettamente rallentato in tutti i Paesi, ad eccezione dell'Italia': è quanto scrive l'Ocse, l'...