Cremona | simulava incidenti e fingeva di essere stato investito | denunciato

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Milano, 28 mar. (AdnKronos) – Approfittava di veriper far credere agli automobilisti coinvolti di averlo. Un modus operandi ripetuto ben due volte, che non è sfuggito ai carabinieri che lo hanno bloccato eper simulazione di reato. E’ accaduto nel cremonese a un 23enne di origine senegalese.Domenica scorsa, in una via di Crema, il giovane ha finto dida un mezzo mentre transitava sulle strisce pedonali. Sul posto è giunta una pattuglia di carabinieri per i rilievi stradali, ma dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente, è emerso che si era inventato tutto. Ieri è accaduto di nuovo.Approfittando di un incidente occorso tra due veicoli, il 23enne ha gettato a terra la sua bicicletta e si è steso al suolo, sostenendo ditravolto in retromarcia da una delle due auto. Mentre si attendeva ...