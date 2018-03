Costa Concordia | “Schettino contro l’Italia” | “ingiusto il massacro mediatico che subì

meteoweb.eu

: Costa Concordia, Avv Leuzzi: Processate Costa Crociere, Rina, Fincantieri - InfoMarittimi : Costa Concordia, Avv Leuzzi: Processate Costa Crociere, Rina, Fincantieri - InfoMarittimi : Naufragio Costa Concordia, ammesso il ricorso di Schettino - 11Giovan : @ncorrasco Ausilio sempre più al timone. Speriamo de nun fa la fine de la Costa Concordia... -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L’avvocato Daniele Boccioli, legale rappresentante di parte civile di alcuni naufraghi e sopravvissuti del disastro della, è intervenuto ai microfoni di “Legge o Giustizia” condotto da Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus, per commentare il ricorso dell’ex comandante Francesco Schettino alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo. “È stato un processo Schettinocentrico, questo è certo – afferma l’avvocato – le indagini sono state molto incentrate sul Comandante. Lui ha sempre avuto la possibilità di parlare, è intervenuto con dichiarazioni spontanee praticamente in ogni occasione. Siamo andati sulla nave per un sopralluogo. Effettivamente c’erano dei malfunzionamenti sugli ascensori e sulle porte stagne. Il ricorso nasce solo per i diritti che sarebbero stati violati: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo però non è un quarto grado di giudizio”. In ...