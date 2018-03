Così lo smart working sta trasformando la nostra casa

agi

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Secondo il dizionario Treccani, laè “un organismo architettonico rispondente alle esigenze particolari dei suoi abitatori”. Siccome le esigenze particolari, per significato stesso, sono variabili e soggettive, ladiventa espressione della personalità e dei ritmi di vita di chi la abita. Questo non lo comprendiamo solamente arredando le nostre case, ma anche visitando quelle degli altri. L’atmosfera in cui veniamo proiettati quando varchiamo la soglia dell’appartamento di qualcuno, ci dice molto sulla natura di chi la occupa. Da quanto tempo la abita, ad esempio, se si tratta una dimora stabile oppure di transizione, quanto tempo il soggetto trascorre tra le mura domestiche - in base alla cura dei dettagli o della pulizia - i gusti estetici, certo, ma anche la qualità del suo tempo libero, il grado di istruzione, ecc. ...