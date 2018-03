Così Facebook traccia le nostre chiamate e i nostri Sms ed ecco come impedirlo

Il mondo perfetto di Zucktown - Così Facebook disegna la città ideale : Duecentoquarantamila metri quadrati di edilizia ecosostenibile, a misura d’uomo e con un elevato quoziente tecnologico, incastonata nel cuore “popolare” della Silicon Valley: nome in codice Zucktown. Travolta dalla tempesta del Datagate, Facebook tenta il recupero di popolarità rilanciando il progetto meno cyber che la sua storia annoveri. Ovvero l...

Eliminazione totale o disattivazione? Ecco come si fa a cancellarsi da Facebook «Cosi prendiamo i dati dagli utenti FB» : Dopo lo scandalo sull'utilizzo dei dati da parte di Cambridge Analytica molti utenti vogliono abbandonare il social. Lo si può fare in maniera definitiva oppure sospendendosi per un periodo e riattivando l'account in un secondo momento

“Ci spiano Così”. La verità su Facebook. Il social è nella bufera : Una notizia che non piacerà ai quasi due miliardi di utenti Facebook e che ha buttato il social nella bufera compreso il suo fondatore Mark Zuckerberg convocato dalla commissione Cultura della Camera dei Comuni – la camera bassa del Parlamento del Regno Unito – per riferire sulla vicenda delle decine di profili utilizzati dalla società di consulenza Cambridge Analytica a scopi elettorali. Facebook ci “spia” ed è ...

“Ci spiano Così”. Facebook nella bufera : E’ bastata un’app per consentire a Cambridge Analytica, la società di big data impiegata per la campagna di Donald Trump e per la vittoria della Brexit, di raccogliere le informazioni personali di 50 milioni di utenti a loro insaputa. L’app utilizzata, rinominata “thisisyourdigitallife” è solo una delle tante che ruotano nell’orbita di Facebook, dove migliaia di utenti, accedendo a test, giochi e quiz ...

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Facebook e gli account violati : "Così si manipolano le elezioni" : ... i due manager hanno detto infatti di aver lavorato in oltre duecento elezioni in tutto il mondo, tra cui Nigeria, Kenya, Repubblica Ceca, India, Argentina e Cina. Ed anche l'Italia sarebbe stata ...

Migranti - danze con lo scettro in mano e soldi lanciati in aria : Così il trafficante si presentava su Facebook. Fermato a Catania : Una coppia di nigeriani, Queen Enaye, di 38 anni, e Collins Omorgbe, di 31, sono stati fermati a Trento da personale della polizia locale e di Catania nell’ambito di un’inchiesta della Dda della Procura etnea su una tratta di africane arrivate in Italia su barconi carichi di Migranti per essere avviate alla prostituzione. Le indagini della squadra mobile di Catania erano state avviate dopo lo sbarco, l’11 ottobre 2017, di ...

Così il finto Matteo Salvini festeggia il suo compleanno in diretta Facebook : Nella puntata del 9 marzo di Quelli che…dopo il tg - l'approfondimento ironico di Rai2 sulle notizie del giorno, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran - 'Matteo Salvini' alias ...

Così Facebook si prepara alle elezioni di domenica : ...italiano che lavora secondo gli standard dei Poynter International Fact Checking Principles garantendo un controllo dei contenuti alla pari di organizzazioni analoghe negli altri paesi del mondo. E ...

'Siamo come Davide contro Golia : Così il nostro piccolo sito italiano ha vinto contro Facebook' : I duemila scalatori della comunità di Climbook potranno quindi continuare ad usufruire del sito e a scambiarsi consigli ed opinioni sulle oltre 70mila vie di arrampicata di tutto il mondo recensite ...

"Siamo come Davide contro Golia : Così il nostro piccolo sito italiano ha vinto contro Facebook" : Climbook, un sito italiano dedicato all'arrampicata, ha vinto la sua battaglia contro Facebook, che per anni aveva contestato il suo nome perché troppo simile al suo. Una sfida alla Davide contro Golia quella che si è consumata tra la piccola pagina web e la creatura di Mark Zuckerberg, ma che non è riuscita ad intimidire il fondatore di Climbook, Alessandro Lamberti, il quale oggi canta vittoria: "Il fatto che una ...

“Mi sto spegnendo”. Scrive su Facebook - poi arriva la polizia e la trova Così. Per questa giovane mamma di 22 anni il destino era segnato. A lanciare l’allarme erano stato gli amici - allarmanti da quella frase - un caso che si tinge di giallo : Una profezia, una coincidenza oppure un caso che si tinge di giallo. Una morte che lascia sgomenti e che, per ora, non sembra trovare una spiegazione logica. È quella di una giovane mamma di 22 anni, Mollie Carina Horton trovata morta nella sua abitazione in Galles dalla polizia dopo che gli agenti hanno ricevuto una segnalazione dai suoi amici. A quanto si apprende, pochi giorni fa la giovane aveva scritto “Buonanotte mondo, mi sto ...