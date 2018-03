Cosa scrivono i giornali cinesi sulla rottura tra Capello e Suning

agi

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Jiangsu Suning ha annunciato mercoledì alle 12 ore locali le risoluzione del contratto di Fabio Capello al termine di “trattative amichevoli”. Lo scrive l’agenzia di stampa cinese Xinhua. “Le dimissioni di Capello giunte per motivi personali”, recita il comunicato ufficiale, “sono state accettate dal club prima della scadenza del contratto. Sarà il romeno Cosmin Olaroiu a sostituire Capello, il quale continuerà a collaborare con il club e a fornire consigli e suggerimenti per un futuro migliore” . L’ex tecnico di Milan, Roma, Real Madrid e Juve, 70 anni, al quale Xinhua riconosce i trionfi in Serie A, Liga e Champions League, è “il terzo grande allenatore italiano in Cina insieme a Marcello Lippi e a Fabio Cannavaro”. Ma lascia la squadra scivolata al dodicesimo posto in classifica ...