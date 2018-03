“Cosa fecero per incastrarlo” Fabrizio Frizzi | svelato “quel” segreto Max Biaggi | molto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La morte di, venuto a mancare a 60 anni appena compiuti per un’emorragia cerebrale mentre era ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, è stata un duro colpo per tutti. Per la sua famiglia, per i suoi colleghi, per la gente normale che chiamavaper nome e lo considerava uno di casa, uno che faceva compagnia e che si faceva volere bene. Una fila interminabile quella che si è formata a viale Mazzini, nella sede della Rai, dove è stata allestita la camera ardente. C’era chiunque: vip, non vip, colleghi, amici, conoscenti, tutti lì per dare l’ultimo saluto a un uomo grande che, in 40 anni di onorata carriera, si è fatto amare per i suoi modi garbati, per il suo non essere mai eccessivo, per il rispetto e la simpatia che lo caratterizzavano. Tra i suoi grandi amici che lo piangono c’è anche Maxche ha conosciutonel 1993 e con il quale subito ...