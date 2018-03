Corte d' appello | confermata la squalifica di Pippo Inzaghi

Bonus mamma a straniere : ok Corte Appello : Il Bonus da 800 euro va concesso a tutte le mamme, anche a quelle straniere. Lo ha confermato la Corte d'Appello di Milano, che ha respinto l'Appello dell'Inps contro l' ordinanza del Tribunale di ...

Genova - alluvione 2011 : Corte d'Appello confermata condanna per ex sindaco : Ribadita la pena di 5 anni per Marta Vincenzi per la tragedia del Rio Fereggiano in cui persero la vita 4 donne e due bambine. L'allora primo cittadino è accusata anche di falso: sui verbali venne ...

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni dell’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011, nella quale morirono sei persone. Nel 2016 Vincenzi era stata condannata in primo grado per disastro colposo, omicidio The post La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 ...

"Il fatto non sussiste" la Corte d'appello assolve gli imputati della "Rifiutopoli abruzzese" : L'Aquila - Il fatto non sussiste, con questa motivazione la Corte di Appello de L’Aquila, ha assolto Fabrizio Di Stefano ex parlamentare del centrodestra, Lanfranco Venturoni ex assessore regionale abruzzese e l’imprenditore Rodolfo Di Zio. I tre erano accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta, abuso d’ufficio e millantato credito nell’ambito della cosi detta ‘Rifiutopoli abruzzese" partita dall’inchiesta della Procura ...

Renzi "eletto" due volte e l'errore nella mail della Corte d'Appello : Mettiamola così: sarà passato un brivido sulla schiena al , neo, senatore Luca Briziarelli , Lega Nord, quando ha aperto la mail che avrebbe dovuto confermargli la conquista di un seggio a Palazzo ...

La Corte d'Appello di Torino riconosce l'errore di calcolo : Bergesio è eletto : Dopo ore di incertezze e di errori che si sono rincorsi per tutta lagiornata di ieri, Giorgio Maria Bergesio è confermato senatore della Lega. La Corte d'Appello di Torino, che si è riunita oggi ...

Mondo di mezzo - la Corte d'Appello : no a nuovo dibattimento nel processo di secondo grado : Non ci sarà un nuovo dibattimento nel processo di secondo grado sul 'Mondo di mezzo'. Il collegio della terza sezione, presieduto da Claudio Tortora ha accolto le motivazioni della procura che ...

Elezioni : Di Maio - presidente Corte appello non proclami chi non ha restituito : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Andrò dal presidente della Corte d’Appello e gli chiederò di non proclamarli e loro sanno che devono rinunciare altrimenti gli faccio causa per danno di immagine al movimento. Stiamo parlando di una o due persone al massimo”. Così Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5, a proposito dei candidati che non hanno restituito i rimborsi al movimento e che se eletti in Parlamento ...

Palermo - condannato Miur : Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti a termine : La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza in primo grado, condanna il Miur e riconosce il diritto all’assunzione di 30 precari per reiterato abuso dei loro contratti a TD. La Corte d’Appello di Palermo condanna il Miur ad assume 30 precari ATA per abuso di contratti a termine La clamorosa sentenza ha condannato, […] L'articolo Palermo, condannato Miur: Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti ...