Corruzione | l' imprenditore Romeo è libero | revocati anche gli arresti domiciliari

Stefano Ricucci - l’imprenditore in manette per Corruzione in atti giudiziari. Ai domiciliari un giudice tributario : Stefano Ricucci e il giudice Nicola Russo sono stati arrestati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore laziale e il magistrato della Commissione tributaria regionale aveva raggiunto un accordo che prevedeva l’aggiustamento di una sentenza in cambio di denaro o altre utilità. Russo, che è anche consigliere di Stato, si trova ai domiciliari . Negli scorsi mesi era già stato sospeso dal ...

Corruzione - 15 arresti per associazione a delinquere : ci sono un pm - un ex legale di Eni e imprenditore del caso Consip : Una operazione congiunta tra la Procura di Roma e Messina ha portato la Guarda di Finanza ad effettuare 15 arresti per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e Corruzione in atti giudiziari. Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa, l’avvocato Piero Amara (ex legale di Eni) e gli imprenditori Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti. I nomi di Amara e Bigotti erano ...