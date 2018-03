Corea Nord | Kim da Xi | a sorpresa prima missione estero

Corea del Nord : Kim Jong-un a Pechino - “impegno per la denuclearizzazione” : Durante la visita a Pechino che si è conclusa ieri, il leader NordCoreano Kim Jong-un ha rassicurato il presidente cinese Xi Jinping sul fatto che la Corea del Nord è impegnata sulla strada della denuclearizzazione. “La nostra coerente posizione consiste nell’impegno sulla denuclearizzazione della penisola Coreana, in linea con la volontà del presidente Kim Il Sung e del segretario generale Kim Jong Il“, ha dichiarato Kim, ...

Barack Obama : 'La Corea del Nord rimane una minaccia' Video : Negli anni della sua presidenza preferì non prendere la questione di petto, per evitare i rischi di un'escalation militare. Ignorare le provocazioni di Kim Jong-un fu la tattica utilizzata dall'ex presidente americano, #Barack Obama, dal 2011 in poi, quando il giovane dittatore prese il posto del padre [Video] alla guida del regime di Pyongyang. Di fatto, nonostante il rischio di una guerra sia stato sfiorato ed oggi, dopo i Giochi Olimpici ...

Visita a sorpresa di Kim a Pechino - è il primo viaggio fuori dalla Corea del Nord dal 2011 : È a Pechino, per riallacciare i legami con lo storico alleato, la prima Visita all’estero del leader NordCoreano Kim Jong-un dalla presa del potere del 2011 e la prima di un ciclo che dovrebbe portarlo, se tutto andrà al meglio, ai due summit di fine aprile col presidente sudCoreano Moon Jae-in e a maggio con quello americano, Donald Trump....

Corea del Nord - dopo lo sport la musica : a Pyongyang la 'missione' di Gangnam Style : Gli spettacoli si inseriscono nel processo di distensione tra le due Coree in vista del summit previsto ad aprile. Seul si affiderà ad emissari celebri, come le ragazze della band Red Velvet, star ...

Giallo su Psy a concerti in NordCorea - Pyongyang avrebbe detto no : Roma, 26 mar. , askanews, Alla Corea del Nord il 'Gangnam Style' non piace. Secondo quanto scrive oggi il Korea Times, Seoul avrebbe proposto che, negli attesi spettacoli di star del K-pop che si dovrebbero tenere a Pyongyang come ulteriore segnale di apertura al dialogo intercoreano, il cast comprenda anche il rapper Psy, ma la …

Star del K-pop sudCoreano si esibiranno in Corea del Nord : ... le cinque componenti della girl-band Red Velvet, inoltre Seohyun di Girl's Generation.Si tratterà dei primi spettacoli di gruppi sudCoreani al Nord dal 2007. "Non è stato facile scegliere delle ...

Corea del Nord-USA - sorprendenti risvolti tra nuove trattative e canali segreti : Le prove generali di disgelo tra #Corea del nord e Stati Uniti , pur tra mille incognite, proseguono. Ed in questo quadro assolutamente inedito della politica internazionale, impensabile fino agli ...