Corea del Nord | Kim Jong-un in Cina | ' La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul'

Un treno dalla Corea del Nord alla stazione di Pechino : giallo sulla prima visita di Kim in Cina : Il governo cinese come da prassi non conferma. Il treno di colore verde oliva potrebbe essere stato lo stesso usato dal padre di Kim Jong Un, Kim Jong Il, durante le sue visite in Cina. Immagini diffuse sui social media da testimoni mostrano anche un corposo corteo che percorre a tutta velocità le strade di Pechino

Barack Obama : 'La Corea del Nord rimane una minaccia' Video : Negli anni della sua presidenza preferì non prendere la questione di petto, per evitare i rischi di un'escalation militare. Ignorare le provocazioni di Kim Jong-un fu la tattica utilizzata dall'ex presidente americano, #Barack Obama, dal 2011 in poi, quando il giovane dittatore prese il posto del padre [Video] alla guida del regime di Pyongyang. Di fatto, nonostante il rischio di una guerra sia stato sfiorato ed oggi, dopo i Giochi Olimpici ...

Visita a sorpresa di Kim a Pechino - è il primo viaggio fuori dalla Corea del Nord dal 2011 : È a Pechino, per riallacciare i legami con lo storico alleato, la prima Visita all’estero del leader NordCoreano Kim Jong-un dalla presa del potere del 2011 e la prima di un ciclo che dovrebbe portarlo, se tutto andrà al meglio, ai due summit di fine aprile col presidente sudCoreano Moon Jae-in e a maggio con quello americano, Donald Trump....

Primo viaggio di Kim Jong-Un all'estero? Bloomberg : visita in treno del leader nordCoreano a Pechino : Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha fatto oggi una visita a sorpresa a Pechino, in quello che è il suo Primo viaggio all'estero dalla presa del potere a fine 2011: lo riporta l'agenzia Bloomberg citando tre fonti a conoscenza del dossier. Le voci si sono diffuse nella capitale cinese dopo le immagini della Nippon tv e di altri media giapponesi dell'arrivo di un treno nordcoreano nella capitale cinese, blindato e simile a quelli usati dal ...

Corea del Nord - dopo lo sport la musica : a Pyongyang la 'missione' di Gangnam Style : Gli spettacoli si inseriscono nel processo di distensione tra le due Coree in vista del summit previsto ad aprile. Seul si affiderà ad emissari celebri, come le ragazze della band Red Velvet, star ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia in semifinale - Corea del Sud-USA e Russia-Rep. Ceca i playoff. Italia ultima : Canada e Svezia direttamente in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep.Ceca saranno i due quarti di finale. Questo è il responso al termine del round robin dei Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le padrone di casa, detentrici del titolo, hanno asfaltato gli USA per 8-5 e hanno chiuso il girone da imbattute davanti alle Campionesse Olimpiche che hanno osservato un turno di riposo conclusivo. La ...

In Corea del Sud è stato arrestato un altro ex presidente : Lee Myung-bak, capo del governo dal 2008 al 2013, è accusato di corruzione, appropriazione indebita ed evasione fiscale The post In Corea del Sud è stato arrestato un altro ex presidente appeared first on Il Post.

Giappone : al via il secondo incontro dei ministri dell'Istruzione Cina-Giappone-Corea del Sud : ... che ha visto la partecipazione del ministro cinese dell'Istruzione Chen Baosheng, il ministro Giapponese della Scienza e della Tecnologia Yoshimasa Hayashi e il vice primo ministro e ministro della ...

Sitting volley - in Corea del Sud l'Italia cerca la qualificazione mondiale : Manca meno di una settimana all'inizio del torneo di qualificazione al Campionato mondiale 2018 di Sitting volley , che per la prima volta nella storia vedrà scendere in campo le due nazionali azzurre.

Curling femminile - Mondiali 2018 : la Svezia supera la Germania e resta imbattuta. La Corea del Sud vince con gli Stati Uniti all’extra-end : Arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Svezia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le campionesse olimpiche hanno superato agevolmente anche la Germania per 8-4 e restano quindi imbattute al comando della classifica. La squadra capitanata dalla skip Anna Hasselborg ha chiuso di fatto la partita già a metà gara, con il punteggio sul 6-1 e ha poi amministrato il vantaggio nella seconda parte, con le ...

Star del K-pop sudcoreano si esibiranno in Corea del Nord : ... le cinque componenti della girl-band Red Velvet, inoltre Seohyun di Girl's Generation.Si tratterà dei primi spettacoli di gruppi sudCoreani al Nord dal 2007. "Non è stato facile scegliere delle ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Svezia e Canada proseguono la cavalcata - Corea del Sud facile sulla Cina : La Svezia e il Canada proseguono il proprio dominio ai Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada) e confermano la loro imbattibilità al termine dell’undicesima giornata disputata nella notte italiana. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto la Svizzera per 5-4, realizzando due punti decisivi nel decimo end: rimonta completata sul finale per le scandinave che hanno faticato contro la combattiva ...