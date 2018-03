Contro il pareggio di bilancio in Costituzione

Gol Lucas Leiva - ancora il centrocampista : pareggio della Lazio Contro il Bologna [VIDEO] : Gol Lucas Leiva , ancora il centrocampista : pareggio della Lazio , dopo pochi minuti Bologna in vantaggio contro la Lazio , continua il programma della 29^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Bologna che hanno regalato subito grandi emozioni nei primi minuti. A sorpresa la squadra di Donadoni passa subito in vantaggio, tiro di Dzemaili ed errore di Strakosha, Verdi non sbaglia. Qualche minuto più tardi risponde la Lazio , pareggio ...

Champions LIVE : Juventus - parola d'ordine Contro il Tottenham vittoria o pareggio 3-3 : SEGUI LIVE Tottenham - Juventus CRONACA VIDEO HIGHLIGHTS

Premier League - il Chelsea non brilla : solo un pareggio Contro il Leicester : La Premier League non si ferma, in Inghilterra in campo per la 23^ giornata del campionato di Serie A. Colpo grosso del West Ham che vince nettamente per 1-4 sul campo dell’Huddersfield, beffa per il Southampton che non esce dalla crisi ma ottiene un punto contro il Watford. Fa valere il fattore campo il Crystal Palace contro il Burnley (1-0), pareggio tra Newcastle e Swansea (1-1). Non va oltre il pareggio il Chelsea contro il Leicester ...