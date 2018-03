Consigli per gli ascolti | Roberta Giallo val bene un Primo Maggio

Dipendenza da smartphone? Ecco i Consigli per trovare il giusto equilibrio : Il prossimo 3 aprile il primo squillo di cellulare compirà 45 anni, durante i quali l’evoluzione della tecnologia mobile e l’avvento di Intenet hanno modificato profondamente le abitudini e lo stile di vita delle persone, spesso semplificandola ma aprendo anche la strada a una modalità “always-on”, che vede le persone sempre connesse e raggiungibili. MioDottore – piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite ...

Sea of Thieves - I Forti degli scheletri : i dettagli e i Consigli per affrontare i raid : ... CinnamonBeard, BronzeBeard, AvocadoBeard e altri Sea of Thieves: cosa sono i Forti degli scheletri e le nuvole a forma di scheletro Mentre esplorerete il mondo di Sea of Thieves molto probabilmente ...

Consiglio Provinciale rinviato a giovedì per mancanza del numero legale : E' stata rinviata a giovedì 29 marzo , alle 15, la seduta del Consiglio Provinciale andata deserta lunedì 27 marzo per mancanza del numero legale. Fra i punti all'ordine del giorno la surroga dei ...

Come interpretare i disegni dei bambini? 10 Consigli utili per capire : La simbologia dei disegni La casa Tema fondamentale e molto presente, la casa rappresenta sia il mondo del bambino sia il suo "io". Sono importanti anche gli elementi che decorano la casa: porte, ...

Basilicata - vicepresidente del Consiglio regionale arrestato per stalking : “Minacce alla ex” : Il 59enne non si sarebbe rassegnato alla fine di una relazione che aveva avviato da alcuni anni dopo il fallito matrimonio ed è stato denunciato dalla donna.Continua a leggere

Consiglieri di Scicli chiedono Consiglio Aperto su Donnalucata : Cinque Consiglieri di Scicli, chiedono la convocazione di una seduta aperta del Consiglio per affrontare le problematiche della borgata Sciclitana

Marsala - scrive Piero Cavasino - sull'inutile Consiglio comunale aperto su Birgi : ... nella speranza di mantenere vivo il dibattito su uno dei casi più spinosi per la nostra terra che rischia di nuocere irreparabilmente all'intera economia del Trapanese. Mi sia consentita una breve ...

Paolo Castelluccio - vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata - arrestato per stalking : Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Paolo Castelluccio, è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti di una donna e ora si trova in carcere. Domani - secondo quanto si è appreso - è prevista l'udienza di convalida dell'arresto eseguito ieri dalla Polizia. Castelluccio, eletto nel 2013 con la lista del Pdl, risulta iscritto al gruppo consiliare di Forza Italia ma durante la campagna ...

Scoperti gli scippatori della Consigliera : Mortara, denunciati due ragazzi di 18 e 19 anni. Recuperato il cellulare e il portafogli con documenti e carte di credito

Foto di viaggio - i Consigli per scattare quella perfetta : Regola numero uno: avere un’idea precisa di quello che si vuole scattare. Regola numero due: cercare di conoscere la situazione o l’ambiente che ci sta intorno. Regola numero tre: usare diverse ottiche per Fotografare lo stesso soggetto. Così Alessandro Trovati sintetizza in una frase un’intera filosofia Fotografica. La Fotografia dopotutto è un linguaggio, un modo di scrivere per immagini e fa sempre bene avvicinare chi vive di quel ...

5 Consigli per organizzare la cena perfetta : Non più necessità, ma passione. Il numero di persone che si interessano alla cucina e che trascorrono volentieri una serata davanti ai fornelli cresce sempre di più, insieme alla voglia di sperimentare nuove ricette. La cucina, però, è soprattutto condivisione. Riunirsi davanti a un buon piatto di pasta fumante è un momento unico da trascorrere con la propria famiglia o i propri amici. Ma quali sono i ...