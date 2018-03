Condanna per il maestro di karate

Borgosesia Condannata a pagare 750mila euro per gli espropri : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Borgosesia condannata a pagare ...

Roberta Ragusa - il pg : "Confermare in appello 20 anni di Condanna per il marito Logli" : Il procuratore generale ha chiesto anche l'arresto. Presente per la prima volta al processo uno dei figli della coppia.

Delitto Valle Mosso proteste per la Condanna : troppo mite

Molestie - carabiniere denunciò superiore (poi Condannato). Lo racconta in tv : Arma apre procedimento disciplinare su di lei : Contegno del militare, comunicazioni dei militari, doveri attinenti al grado, senso di responsabilità. Le contestazioni sono formali, la sostanza invece è che lei ha raccontato in un’intervista non autorizzata le Molestie, anche sessuali, subite da un suo superiore. Accuse confermate in primo secondo e grado. Ma ora contro la donna, il carabiniere scelto Angela Aparecida Rizzo che all’epoca dei fatti denunciò il collega, l’Arma ...

Google potrebbe essere Condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android : Google potrebbe essere obbligata a dovere versare ad Oracle Corp. miliardi di dollari per danni in virtù di una sentenza di una Corte d'Appello Federale L'articolo Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android proviene da TuttoAndroid.

Francia : camere a gas - Condanna definitiva per Le Pen padre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Condanna definitiva per Le Pen padre : ANSA, - ROMA, 27 MAR - L'ex leader e fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, è stato Condannato per aver nuovamente definito nell'aprile del 2015 le camere a gas naziste come un "dettaglio" ...

Francia : violentata per anni - uccide il marito. Una Condanna ‘lieve’ è giusta? : La Francia è divisa sulla condanna a soli tre anni inflitta ad Edith Scaravetti che nel 2014 sparò con una carabina al marito, Laurent Baca, poi ne murò il corpo nel cemento. Venne arrestata dopo tre mesi e avendo già trascorso più di tre anni in carcere, dopo la sentenza è potuta tornare alla sua vita. La Corte d’Assise dell’Haute Garonne era composta in maggioranza da donne e c’è chi sostiene che la composizione della giuria abbia influito ...

Brasile - confermata la Condanna a 12 anni per Lula : respinti tutti i ricorsi : La decisione del Tribunale Regionale Federale di Porto Alegre conferma quanto deciso dalla Corte d’Appello: Luis Inacio Lula Da Silva condannato a 12 anni e un mese di carcere per i delitti di corruzione passiva e riciclaggio. E così per l’ex presidente brasiliano sfuma definitivamente la possibilità di una rielezione. Il Tribunale brasiliano oggi ha definitivamente respinto i ricorsi presentati dagli avvocati di Lula, che tuttavia ...

Padova : sindaco e vicesindaco - ferma Condanna per attentato a sede CasaPound : Padova, 26 mar. (AdnKronos) - "ferma condanna a ogni forma di violenza, da qualsiasi parte venga. Ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni. Sul piano politico la nostra distanza da ogni forma violenta è totale, come abbiamo sempre ribadito. Nessun silenzio. Nessuna ambiguità". Così il si

Roma - già Condannato per maltrattamenti - continua a picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Fca - sciopero Si Cobas. Flop per azienda. E ambiente - Condannata Fca per terreni inquinati : Si può parlare di fallimento dello sciopero generale di otto ore proclamato in tutti gli stabilimenti italiani di Fca dal Coordinamento operai autorganizzati? E poi c'è la sentenza che condanna la ...