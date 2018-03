Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi arrivato allo “smartphone del futuro”

Xiaomi Mi AI Speaker Mini è il nuovo assistente domestico dal prezzo Contenuto : A margine dell'evento in cui è stato presentato Xiaomi Mi MIX 2s, il nuovo flagship del produttore cinese, è stato presentato anche Xiaomi Mi AI Speaker Mini, un nuovo altoparlante intelligente per la casa. L'articolo Xiaomi Mi AI Speaker Mini è il nuovo assistente domestico dal prezzo contenuto proviene da TuttoAndroid.

Ultime Conferme per Xiaomi Mi MIX 2s - che sarà affiancato domani da due nuovi dispositivi : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 2s, scopriamo gli ultimi dettagli relativi al prezzo e alla scheda tecnica del nuovo smartphone. Ad accompagnarlo nell'evento di domani ci saranno due prodotti misteriosi. L'articolo Ultime conferme per Xiaomi Mi MIX 2s, che sarà affiancato domani da due nuovi dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Mediaworld X Days fino al 2 Aprile 2018 : Tanti prodotti in sConto e Xiaomi Mi A1 a 199 euro : Mediaworld ripropone gli X Days ma solo fino al 2 Aprile 2018 con Tanti sconti interessanti su diverse categorie di prodotti tra cui smartphone, tablet, notebook ed altro Mediaworld aggiorna la promozione degli X Days fino ad inizio Aprile 2018. Mi A1 a 199 euro Mediaworld ripropone nuovamente gli X-Days con una selezione di prodotti […]

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Project Treble Con Android 8.1 Oreo e LineageOS 14.1 non ufficiale : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un porting non ufficiale di LineageOS 14.1, ma i modelli indiani possono già installare la nuova versione del firmware aggiornato ad Android 8.1 Oreo, con Project Treble. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro: Project Treble con Android 8.1 Oreo e LineageOS 14.1 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Solo 12 euro : caricatore Xiaomi per auto Con modalità streaming audio Bluetooth - : Oltre a funzionare da caricabatterie, grazie al chip incorporato può anche trasformarsi in un dispositivo per lo streaming senza fili di musica e telefonate dello smartphone sull'autoradio. In ...

Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) nuova versione : camere diverse Con AI - e Android Oreo : Ufficializzata oggi in Cina una nuova versione dello Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) con alcuni cambiamenti nel comparto multimediale, l’aggiunta dell’intelligenza artificiale e di Android Oreo.Da poche ore in Cina il colosso Xiaomi ha presentato una nuova variante, non sappiamo se è destinata solo al mercato cinese, del suo Redmi Note 5 (Pro).Rispetto alla versione precedentemente ufficializzata in India, ci sono alcuni cambiamenti.Xiaomi ...

Xiaomi Blackshark non è niente male seCondo Geekbench e AnTuTu : Xiaomi Blaxkshark, così potrebbe chiamarsi il primo smartphone da gaming del produttore cinese, fa visita a Geekbench e AnTuTu, mostrando una scheda tecnica davvero niente male. L'articolo Xiaomi Blackshark non è niente male secondo Geekbench e AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 è ufficiale in Cina - Con alcune differenze rispetto alla versione indiana : Xiaomi ha presentato oggi Xiaomi Redmi Note 5 in Cina, con alcune differenze rispetto alla versione pro presentata qualche settimana fa in India. Le novità riguardano il comparto fotografico e il sistema operativo. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 è ufficiale in Cina, con alcune differenze rispetto alla versione indiana proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Small Silent AI Camera Con base magnetica e riConoscimento delle gesture : La piattaforma di crowdfunding di Xiaomi ha sfornato un nuovo dispositivo interessante ed economico, Si tratta di una videoCamera con base magnetica, in grado di attivarsi con le gesture o tramite la companion app per smartphone. L'articolo Xiaomi presenta Small Silent AI Camera con base magnetica e riconoscimento delle gesture proviene da TuttoAndroid.

Anche la lavastoviglie diventa intelligente Con Xiaomi e Yunmi : Xiaomi è sempre più presente nella case intelligenti, grazie alla nuova lavastoviglie realizzata dalla controllata Yunmi, che in passato ha già realizzato una bilancia intelligente e altri accessori. L'articolo Anche la lavastoviglie diventa intelligente con Xiaomi e Yunmi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 7 Con notch e riConoscimento facciale - le ultime news : Grazie ad alcuni file appartenenti al firmware d’installazione del dispositivi Xiaomi Mi 7 si è potuto determinare lacune caratteristiche hardware pernsate per il prossimo dispositivo di XiaomiA dire il vero, l’evento previsto per il 27 marzo, ha lo scopo di ufficializzare un’altro dispositivo della linea, lo Xiaomi Mi MIX 2s, e secondo le i discrezioni, non ci sarebbe posto per un’altro dispositivo.Dunque l’uscita ...

Tutti Contro Xiaomi Redmi Note 5 : ora tocca a Meizu E3 in arrivo il 21 marzo : Xiaomi Redmi Note 5 avrà presto un nuovo avversario. Il 21 marzo sarà presentato Meizu E3, con Snapdragon 636, 6 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore. Peccato solo per il prezzo. L'articolo Tutti contro Xiaomi Redmi Note 5: ora tocca a Meizu E3 in arrivo il 21 marzo proviene da TuttoAndroid.