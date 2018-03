Con strano tempismo Snapchat vuole integrare app esterne

Roma - abusi alla materna - i racConti choc dei genitori : «Dicevano il maestro ci fa fare un gioco strano» : «A mia figlia chiedeva di mettergli le mani nelle tasche dei pantaloni, le diceva che era un bel gioco. Ancora devo riprendermi, sono sconvolta, non potevo immaginare tanto orrore». Ha...

Roma - abusi alla materna - i racConti choc dei genitori : 'Dicevano il maestro ci fa fare un gioco strano' : 'A mia figlia chiedeva di mettergli le mani nelle tasche dei pantaloni, le diceva che era un bel gioco. Ancora devo riprendermi, sono sconvolta, non potevo immaginare tanto orrore'. Ha gli occhi gonfi ...

Italia - Di Biagio : 'Ripartiamo'. Buffon : 'Mi Contestano? Siamo un paese strano' : MANCHESTER - 'Da domani si riparte, e bisogna farlo velocemente, con l'entusiasmo giusto' . Lo ha detto Gigi Di Biagio , ct pro tempore dell'Italia, in conferenza stampa in vista della prima ...

”Ma era così?”. Canessa - ciò che non avete mai notato. Guendalina irriConoscibile. Oggi labbra carnose - viso piallato e seno al top - ma ieri (11 anni fa) le cose erano ben diverse : le foto che la incastrano : É nota al pubblico televisivo italiano per essere stata una concorrente del ”Grande Fratello”. Era la settima edizione e Guendalina Canessa in quell’occasione aveva dichiarato di voler partecipare al reality per: ”Dimostrare ai miei che riesco a fare qualcosa anche da sola, senza seguire più la loro strada”. Il suo carattere esuberante la rendono un personaggio molto amato, tanto che è ospite come opinionista di ...

Ford Mustang - la prova de Il Fatto.it – L’America al volante (Con un pò di tocco nostrano) – FOTO : Luglio 2016: “Basta chiacchiere: è tempo di accendere il motore è sentire il ruggito e le vibrazioni del V8 aspirato in tutta la sua gloria yankee. Piede su freno e frizione, pressione sul tasto “start” alla base della plancia e… il motore si avvia con uno stitico borbottio: altro che purosangue americano, sembra piuttosto un asinello… No, non mi hanno dato un’auto fallata ma una motorizzata col 4 cilindri EcoBoost 2.3 turbo, più ...

Ford Mustang - la prova de Il Fatto.it – L’America al volante (Con un pò di tocco nostrano) – FOTO : Luglio 2016: “Basta chiacchiere: è tempo di accendere il motore è sentire il ruggito e le vibrazioni del V8 aspirato in tutta la sua gloria yankee. Piede su freno e frizione, pressione sul tasto “start” alla base della plancia e… il motore si avvia con uno stitico borbottio: altro che purosangue americano, sembra piuttosto un asinello… No, non mi hanno dato un’auto fallata ma una motorizzata col 4 cilindri EcoBoost 2.3 turbo, più ...

Elezioni - è Confermato senatore ad Aosta. Due giorni dopo gli sequestrano tutto : ‘Onorevole Lanièce - restituisca 10 milioni’ : “Certo case, conti correnti. tutto. Mi hanno sequestrato tutto”. C’è un senatore appena eletto nella Terza Repubblica che parte per Roma da salendo sul podio più alto dell’imbarazzo. Si chiama Albert Lanièce ed è uno dei 21 politici della Val d’Aosta cui la Guardia di Finanza mercoledì mattina, in pieno consiglio regionale, ha notificato il sequestro conservativo di beni immobili e conti correnti, terreni, quote di società di gestione del ...

Storia dello strano inContro fra il ladro Adelmo e la croupier Lise : L'attore inizia fin da subito la sua intensa attività artistica e a dirigere numerosi spettacoli di teatro per ragazzi prodotti da Accademia Perduta che si contraddistinguono grazie ad una originale '...

Palermo - somministrano a un neonato gas al posto dell'ossigeno - il giudice : 'Condotte gravi e superficiali' : Hanno somministrato a un neonato protossido di azoto invece di ossigeno per 68 minuti. Un errore macroscopico costato al piccolo una paralisi cerebrale infantile e danni permanenti. A distanza di ...

Palermo - somministrano a un neonato gas al posto dell'ossigeno - il giudice : 'Condotte gravi e superficiali' : Hanno somministrato a un neonato protossido di azoto invece di ossigeno per 68 minuti. Un errore macroscopico costato al piccolo una paralisi cerebrale infantile e danni permanenti. A distanza di ...

I Cinque Stelle perdono Consensi nelle città che amministrano : Proprio quando il Movimento Cinque Stelle ottiene il suo risultato migliore, dalle città a guida grillina arrivano le cattive notizie. Sulla Capitale si scaglia l''effetto Raggi' e su Torino piomba l''...

MARCIANISE " Bloccano tir e sequestrano il Conducente - ma vengono scoperti dai carabinieri durante la fuga : arrestata la banda GUARDA IL ... : 13:27:37 I carabinieri della Compagnia di MARCIANISE, alle prime ore dell'alba, lungo il raccordo autostradale , asse mediano, uscita Casoria, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di rapina ...

Lo strano caso di Cinque Stelle e Lega : 50% dei Consensi e nessun esponente in Consiglio : Per la cronaca, va detto che i Cinque Stelle nell'emiciclo di viale De Gasperi ci sarebbero entrati certamente se due anni fa avessero avuto la possibilità di presentare la candidatura a sindaco di ...

”Oddio. Ma che schifo è?”. Puglia - formaggio Con ”sorpresa” killer. Insegnante addenta il tomino e sente uno strano sapore - poi la scoperta da accapponare la pelle : Una tragedia sfiorata quella accaduta ad un Insegnante di Melendugno, in provincia di Lecce, in Puglia. L’altra sera mentre stava mangiando in compagni della sue figlie, Alessandro Santoro ha addentato quel pezzo di tomino e subito si è accorto che c’era qualcosa che non andava, poi ha guardato meglio e ha sgranato gli occhi: un dado da bullone. ”Ho tagliato un pezzo di formaggio – ha raccontato il docente leccese ...