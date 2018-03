Con Leonardo Manera e Carlo Vanoni umorismo e arte a teatro

Leonardo si aggiudica nuovo Contratto in Polonia : Teleborsa, - Leonardo si rafforza in Polonia . La società italiana attiva nel settore della difesa e il Ministero della Difesa Nazionale della Polonia hanno firmato un contratto per la fornitura di ...

Leonardo si aggiudica nuovo Contratto in Polonia : Leonardo si rafforza in Polonia . La società italiana attiva nel settore della difesa e il Ministero della Difesa Nazionale della Polonia hanno firmato un contratto per la fornitura di quattro ...

Leonardo : Consegnata prima sezione fusoliera nuovo Airbus A321 : Roma, 19 mar. , askanews, Leonardo consegna la prima sezione anteriore di fusoliera del nuovo Airbus A321. La cerimonia di consegna, comunica la società, si è svolta nei giorni scorsi nello ...

Leonardo Consegna la prima sezione di fusoliera al nuovo Airbus A321 : Leonardo , presso il sito produttivo di Nola , Napoli, della Divisione Aerostrutture, ha consegnato ad Airbus la prima sezione di fusoliera del velivolo A321 LR. L'A321 LR presenta una nuova ...

Arrampicata sportiva - Coppa Italia 2018 : Leonardo Gontero e Stefano Ghisolfi vinCono la prima tappa : A Brugherio (Monza e Brianza) si è disputata la prima tappa della Coppa Italia 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le pareti della palestra Big Walls sono state protagoniste delle competizioni riservate al lead e allo speed. Subito sugli scudi le nostre stelle Leonardo Gontero e Stefano Ghisolfi che hanno trionfato nelle discipline predilette mentre al femminile si sono imposte Andrea Rojas ...

TV - Rai3 : l’astronauta Paolo Nespoli Conduce “Leonardo” : Da astronauta a conduttore tv: accadrà in diretta lunedì 19 marzo alle 14.50 su Rai3 quando Paolo Nespoli – astronauta Esa, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana – presenterà “Leonardo” il telegiornale scientifico della Tgr. Nespoli, rientrato a dicembre dalla sua ultima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, lancerà i servizi e leggerà le notizie, ma racconterà anche a Silvia Rosa Brusin i momenti ...

I The Kolors su Rai 1 con Frida in duetto Con Leonardo De Andreis : video dell’esibizione del 16 marzo : I The Kolors su Rai 1 si sono esibiti venerdì 16 marzo durante la serata finale di Sanremo Young, il nuovo talent show condotto da Antonella Clerici. La band di Stash Fiordispino è tornata sul palco del Teatro Ariston per esibirsi insieme al giovane concorrente Leonardo De Andreis: insieme hanno duettato sulle note di Frida (Mai, mai, mai), canzone presentata durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo. L'esibizione dei The Kolors ...

Sanremo Young 2018/ Vince Elena Manuele - Raffaele seCondo. Eliminato Leonardo De Andreis (Diretta finalissima) : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi Vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:52:00 GMT)

LEONARDO DE ANDREIS/ Video - il duetto Con i The Kolors - ma precisa : "Io ho già vinto" (Sanremo Young) : LEONARDO De ANDREIS non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Profumo : Leonardo - nessun impatto sui Conti dai prepensionamenti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Profumo: Leonardo, nessun impatto sui conti dai prepensionamenti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 marzo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:06:00 GMT)

Leonardo accelera in Borsa dopo Conference call su risultati : TeleBorsa, - Leonardo allunga il passo in Borsa nel giorno della conference call sui risultati del 2017 , incrementando i guadagni messi a segno la vigilia sull'onda dell'entusiasmo per il contratto ...

Leonardo accelera in Borsa dopo Conference call su risultati : Leonardo allunga il passo in Borsa nel giorno della conference call sui risultati del 2017 , incrementando i guadagni messi a segno la vigilia sull'onda dell'entusiasmo per il contratto in Qatar da 3 ...

Leonardo : Profumo - nostra quota oltre 40% in Contratto Qatar : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – La quota di Leonardo nel maxicontratto per i 28 NH90 ordinati dal Qatar è “oltre il 40%”. A riferirlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Alessandro Profumo, rispondendo a una domanda nel corso della conference call con gli analisti. “L’accordo annunciato ieri è un risultato eccezionale per noi perché si tratta del più grande contratto che abbiamo firmato”, ha detto ...

Leonardo : Profumo - Contratto elicotteri Qatar effettivo entro fine 2018 : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Il maxi contratto firmato ieri in Qatar per l’acquisto di 28 elicotteri NH90 diventerà effettivo “probabilmente, entro la fine del 2018”. A indicarlo è l’ad di Leonardo Alessandro Profumo, nel corso della conference call con gli analisti. “Abbiamo bisogno di tempo per renderlo effettivo”, ha spiegato. Nella commessa, ha ricordato Profumo, Leonardo è prime ...