Commozione e folla ai funerali di Fabrizio Frizzi Antonella Clerici e Carlo Conti

davidemaggio

: Il feretro di Fabrizio Frizzi è uscito dalla Chiesa degli Artisti accompagnato da un lungo e sentito applauso. Tant… - parlamentonews : Il feretro di Fabrizio Frizzi è uscito dalla Chiesa degli Artisti accompagnato da un lungo e sentito applauso. Tant… - Milenaceti : RT @luigideluca_vf: Per l'ultimo #addio a Dario e Giorgio, una folla commossa di persone. #Catania #vigilidelfuoco - AAI_panda1171 : RT @luigideluca_vf: Per l'ultimo #addio a Dario e Giorgio, una folla commossa di persone. #Catania #vigilidelfuoco -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)Una cerimonia intensa, partecipata, struggente. Idi, tenutisi stamane a Roma, hanno raccolto attorno al compianto ed amatissimo conduttore migliaia di persone. A dare l’ultimo saluto al presentatore non c’erano soltanto parenti, amici, colleghi e dirigenti del servizio pubblico. C’era anche una marea di gente comune che lo aveva conosciuto ed apprezzato attraverso la tv: la scatola magica che, fino all’ultimo, aveva portato nelle case degli italiani il sorriso buono e spontaneo di. Nella chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo sono stati i colleghi più affezionati al conduttore ad intervenire in alcuni toccanti momenti della funzione religiosa. Milly Carlucci, visibilmente commossa, non ha trattenuto le lacrime durante la lettura di alcuni brani sacri, declamati con voce rotta ...