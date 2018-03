Come migliorare la giustizia Ecco il rapporto dell' Osservatorio permanente sulla

Diabete di tipo 2 : ecco Come un’alimentazione ricca di fibre aiuta a migliorare le condizioni di salute : La battaglia contro il Diabete di tipo 2 potrebbe presto potenziarsi grazie ad uno studio pionieristico sull’alimentazione ricca di fibre condotto da Liping Zhao, professore del Dipartimento di Biochimica e Microbiologia della Rutgers University-New Brunswick. Il Diabete di tipo 2, una delle malattie debilitanti più comuni, si sviluppa quando il pancreas produce troppa poca insulina – un ormone che aiuta il glucosio ad entrare nelle cellule per ...

Come lo screening neonatale può migliorare molte più vite : Nella giornata internazionale delle malattie rare ricordiamo a che punto siamo con lo screening neonatale. Il rapido adeguamento dell'elenco delle malattie diagnosticabili in base alla messa in ...

Soluzione temporanea ai problemi di audio per Asus ZenFone 3 : Come migliorare i video : Ha sollevato un polverone la notizia che ho condiviso con voi nella giornata di ieri per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3, in merito ad un problema che solo all'apparenza si può considerare isolato e di "seconda fascia" in seguito al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Il bug relativo all'audio basso riscontrato dopo aver registrato un video, infatti, è reale e da quello che ho potuto notare ieri pomeriggio è molto ...

Mnemotecnica : ecco Come migliorare la vostra memoria : La Mnemotecnica è un insieme di pratiche utili per immagazzinare meglio le informazioni nel cervello e si compone di vari espedienti escogitati per aiutare la memoria a ritenere nozioni difficilmente associabili tra loro e riducibili a sistema e che quindi si ricordano con difficoltà. Ma quali tecniche si possono adoperare per potenziare le nostre capacità mnemoniche innate? Stimolazione celebrale profonda Tutti ci siamo chiesti, almeno una ...

Come migliorare foto sfocate : Ti è mai capitato di aver scattato una foto e di esserti accorto solamente dopo che il soggetto immortalato era completamente sfocato? Con questa guida andremo a vedere Come migliorare gli scatti sfocati o non perfettamente corretti. Innanzitutto, definiamo la causa della sfocatura. Questo problema deriva sostanzialmente dal fatto che non abbiamo messo correttamente a fuoco il soggetto o perché l’obbiettivo della fotocamera è ...

Come migliorare velocità WiFi : Esiste qualcosa di più antipatico del dover continuamente mettere in pausa un video e lasciarlo caricare a causa della connessione? Soprattutto se utilizzate una connessione wireless, questo può accadere con portatili, tablet, smartphone e molti altri dispositivi. migliorare la velocità del WiFi però non è un’utopia e oggi lavoreremo proprio a questo. Non aspettatevi miracoli. Se la vostra connessione internet è una classica 7 Mb non ...

Milan - i segreti di MilanLab : Come la raccolta dati può migliorare la prestazione : Milan Lab, fondato nel 2002, è stato uno dei primi centri voluti dauna squadra che ha deciso di investire in scienza dello sport. La società rossonera ha iniziato a capire quanto fosse importante essere in possesso di dati su ogni singolo giocatore per migliorare le performance dell’intera squadra. Il percorso intrapreso dal club di via […] L'articolo Milan, i segreti di MilanLab: come la raccolta dati può migliorare la prestazione è ...

Come migliorare le prestazioni sessuali concedendoci un buon bicchiere di vino rosso : L’Italia è uno dei maggiori produttori di vini pregiati particolarmente conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Non solo a tavola, il vino vine molto apprezzato dagli uomini e dalle donne per rilassarsi, per sciogliersi dalle tensioni e concedersi un po di piacere a fine serata. Complice anche il freddo; il vino rosso viene molto apprezzato dopo una lunga giornata di lavoro, dove le persone si concedono a fine serata uno o due ...