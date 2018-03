Come aggiornare a Windows 10

Come aggiornare Google Play Services : L’aggiornamento di Google Play Services viene effettuato solitamente attraverso una procedura del tutto automatizzata che non richiede alcun tipo di intervento da parte dell’utente. Non sempre, pero’, questo può andare a buon fine o, ancora peggio, può accadere che questo non venga del tutto installato a causa di una mancanza di connessione. Entrambi gli scenari portano alla stessa conclusione: la completa impossibilità di ...

Come aggiornare Apple Watch : Gli aggiornamenti di Apple Watch non vengono applicati dallo smartWatch stesso, bensì dal nostro iPhone. Quindi è strettamente necessario avere un iPhone collegato allo smartWatch per aggiornarne il firmware. Dal nostro smartphone dovremo scaricare e installare l’ultima versione disponibile di WatchOS. Vediamo quindi Come fare per aggiornare il nostro fidato Apple Watch. Come aggiornare il firmware di Apple Watch Prima di tutto è ...

Come aggiornare gratis a Windows 10 da Windows 7 - 8 - 8.1 : Si può ancora aggiornare gratis a Windows 10 da Windows 7, 8, 8.1 con le tecnologie assistive E’ possibile ancora fare l’upgrade gratuito a Windows 10 con un piccolo trucchetto Windows 10 per il primo anno di vita, fino a luglio 2016, è stato gratuito per chi aveva una licenza originale di Windows 7, Windows 8 o […]