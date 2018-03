Coldiretti | boom furti nelle campagne | nel mirino arnie e ulivi | bottino da 300 milioni

8 marzo : Coldiretti - boom di imprese agricole al femminile : L'Aquila - Sono aumentate del 6,6% nell’ultimo anno le imprese agricole guidate da giovani donne per un totale di 13.887 realtà nel 2017. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti in occasione della festa dell’8 marzo su dati Camera di Commercio di Milano rispetto alla rappresentanza femminile under 35 nei campi, nelle stalle e negli agriturismi: in pratica in agricoltura una impresa giovanile su quattro viene gestita da ...

Coldiretti Vercelli-Biella : "Boom apicoltura - le due province in crescita e superano la media nazionale del +27% " : Biella e Vercelli superano la media nazionale che fotografa la crescita del settore apistico: se in Italia l'ultimo quinquennio ha visto un incremento pari al 27, nelle due province i dati sono ancora ...

Lavoro - Coldiretti : nel 2017 è boom di giovani agricoltori : La Coldiretti annuncia che nel 2017 sono aumentati i giovani agricoltori con una percentuale del +9%.

Coldiretti : boom di giovani agricoltori : L’Italia con 53.475 imprese agricole italiane condotte da under 35 è al vertice in Europa nel numero di giovani in agricoltura, con un aumento del 9% nel terzo trimestre 2017. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in occasione dell’apertura della Fiera Agricola di Verona, la più grande manifestazione del settore, in occasione della diffusione dei dati Istat sull’occupazione. Le aziende agricole dei giovani – spiega Coldiretti – ...