Ciclismo | Vincenzo Nibali | ' Il Mondiale sembra una gara di mountain bike'

Ciclismo - Vincenzo Nibali vola nel ranking mondiale : secondo all’inseguimento di Froome! Italia prima davanti a tutti : Vincenzo Nibali sale al secondo posto del ranking mondiale UCI! Lo Squalo, terzo la scorsa settimana, ha scalato un’altra posizione e si è portato all’inseguimento di Chris Froome: il vincitore degli ultimi tre Tour de France svetta con 3654.43 punti e ha un buon vantaggio sul siciliano (3220) che a sua volta precede Greg Van Avermaet (3014.57). Il 33enne, grazie alla vittoria alla Milano-Sanremo, continua a volare nelle classifiche ...

Ciclismo - Mondiali 2018 – Il durissimo tracciato di Innsbruck ai raggi X. Salite spaccagambe - percorso da scalatori. La prova di Vincenzo Nibali : Oggi Vincenzo Nibali ha provato il percorso dove si svolgeranno i Mondiali 2018 di Ciclismo. Il tracciato di Innsbruck si è confermato durissimo, lo Squalo è rimasto impressionato dalle difficoltà che regala il circuito austriaco dove si correrà uno dei Mondiali più duri della storia. Lo sapevamo già da anni, i ciclisti erano consapevoli che l’appuntamento iridato era per scalatori ma la prova dei fatti si è rivelata ancora più dura del ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali prova il tracciato dei Mondiali : “Il percorso più duro di sempre”. Davide Cassani : “Sono impressionato” : Vincenzo Nibali ha provato il percorso di Innsbruck dove a fine settembre si disputerà il Mondiale. Lo Squalo è volato in Austria insieme al DT Davide Cassani dopo aver vinto la Milano-Sanremo per farsi un’idea sul campo di questo tracciato che si preannuncia davvero durissimo come lui stesso ha ribadito ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Vincenzo Nibali: “Sarà tutto molto difficile: la gestione, l’alimentazione, ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Corro solo per vincere”. L’avvicinamento verso Fiandre - Liegi e Tour de France : le tappe dello Squalo : Vincenzo Nibali debutterà al Giro di Fiandre il prossimo 1° aprile. Lo Squalo esordirà sulle strade della Ronde nella domenica di Pasqua in quella che è una vera e propria scommessa. Il messinese non ha mai partecipato a questa Classica monumento ma, dopo aver vinto la Milano-Sanremo in solitaria, vuole sognare in grande: si corre solo per vincere e, come ha dichiarato Paolo Slongo, questa è una sua scelta personale. Il Giro delle Fiandre ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Punto alla Liegi. Per vincere il Mondiale servirà la giornata perfetta” : Non si sono spenti gli echi della grande impresa di Vincenzo Nibali nella Milano-Sanremo 2018. Nella “Classica Monumento” per eccellenza il siciliano ha scritto un’altra pagina importante della sua straordinaria carriera che lo ha reso unico nel suo genere, essendo un corridore in grado di vincere grandi corse a tappe e prove in linea di tradizione. Qualche ora comunque è passata e Vincenzo inizia a realizzare la portata della ...

Ciclismo - Ranking Uci : Vincenzo Nibali sale al terzo posto! Italia prima nella classifica per nazioni! : I riflessi dell’eccezionale prestazione di Vincenzo Nibali nella Milano-Sanremo 2018 si ripercuotono anche nei Ranking Uci individuali e per nazioni. Lo Squalo, dopo l’impresa nella “Classicissima”, ha riportato in auge il proprio nome nella top3 della graduatoria internazionale. Il siciliano, infatti, grazie alla magica prestazione di sabato, è ora in terza piazza a quota 3220 punti (in testa c’è Chris Froome ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La vittoria della Sanremo? Un’azione di cuore e testa. Punto al Tour de France ed al Mondiale ora” : Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia. Non potevano bastare. E’ arrivata un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con Un’azione da fenomeno è andato prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma ed il successo che lo fa entrare nella leggenda. Dopo il ...

Ciclismo - i promossi e bocciati del fine settimana : brilla Vincenzo NIbali a Sanremo - crescono i giovani della Quick-Step Floors : La Milano-Sanremo, ovviamente, è stato l’avvenimento ciclistico più seguito degli ultimi di giorni, ma non l’unico a svolgersi, pensando anche alla scorsa settimana. Proviamo a vedere chi sono i promossi e i bocciati nelle corse in evidenza degli ultimi giorni. promossi Vincenzo NIbali: non possiamo che partire dallo Squalo, ovviamente. Abbiamo ancora negli occhi sette chilometri destinati ad entrare nel mito, un attacco sul Poggio ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vince per la prima volta la Milano-Sanremo dopo la fuga in salita : vincenzo Nibali vince la Milano-Sanremo per la prima volta. dopo i due successi al Giro d’Italia, i trionfi alla Vuelta di Spagna e al Tour de France, a 33 anni il messinese aggiunge al suo palmares anche la più importante classica del Ciclismo italiano. Un sigillo che esce dalla logica delle corse su due ruote, conquistato da uno scalatore in una gara che storicamente è terreno di conquista dei velocisti. Il campione Nibali, negli anni dei ...

Ciclismo. Capolavoro di Vincenzo Nibali sul Poggio - la Milano-Sanremo è sua : Lo 'squalo' fa il blitz sull'ultima salita e pianta i favoriti che già pensavano allo sprint. Arrivo a braccia levate in via Roma: è il suo primo successo nella corsa che apre la stagione delle gare in linea. Ewans e Démare sul podio. Brutta caduta per Cavendish

Ciclismo : poche scintille azzurre nell’ultima settimana. Vincenzo Nibali carbura - Sacha Modolo vince : Nell’ultima settimana si sono disputate tra penisola iberica e penisola arabica tre brevi corse a tappe propedeutiche alla preparazione per la prima parte di stagione. Rispetto alle ultime disputate, i colori azzurri si sono fatti notare con meno costanza nelle prime posizioni. Proviamo ad analizzare quanto fatto dai corridori italiani nelle corse cui hanno preso parte. Il premio di MVP va senza dubbio a Sacha Modolo, che ha vinto una ...

Ciclismo : Elia Viviani e Sonny Colbrelli protagonisti al Dubai Tour - Vincenzo Nibali si fa vedere : Con tre vittorie in cinque tappe e il successo finale, gli atleti italiani sono stati assoluti protagonisti del Dubai Tour 2018, che si è concluso nella giornata di sabato. In particolare, Elia Viviani e Sonny Colbrelli hanno già dimostrato di avere una buona gamba in visto delle prossime gare stagionali e, perché no, di quella Milano-Sanremo che potrebbe essere il primo grande obiettivo di entrambi. Non possiamo che partire, per quanto fatto, ...

Ciclismo : Elia Viviani e Sonny Colbrelli protagonisti al Dubai Tour - Vincenzo Nibali si fa vedere : Con tre vittorie in cinque tappe e il successo finale, gli atleti italiani sono stati assoluti protagonisti del Dubai Tour 2018, che si è concluso nella giornata di sabato. In particolare, Elia Viviani e Sonny Colbrelli hanno già dimostrato di avere una buona gamba in visto delle prossime gare stagionali e, perché no, di quella Milano-Sanremo che potrebbe essere il primo grande obiettivo di entrambi. Non possiamo che partire, per quanto fatto, ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Chris Froome in gara? Non mi sorprende. La Sky crede sia nel giusto”. Oggi il debutto : Oggi Vincenzo Nibali farà il proprio debutto stagionale al Dubai Tour, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti. Lo Squalo inizia in questo modo il suo 2018 dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla Vuelta San Juan in Argentina due settimane fa. La notizia del giorno nel mondo del Ciclismo è però il ritorno in gara di Chris Froome che, nonostante sia in attesa di una sentenza sulla sua non negatività al ...