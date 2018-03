Ciclismo | professionisti presi a pugni in allenamento

Blastingnews

: Vigilia di un nuovo impegno sulle strade del Belgio per il team Aromitalia Vaiano - Reportsport2 : Vigilia di un nuovo impegno sulle strade del Belgio per il team Aromitalia Vaiano - Reportsport2 : Michela Fanini: un piazzamento che fa morale - Reportsport2 : Scaroni protagonista nel weekend -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Purtroppo, come troppo spesso le cronache riportano, il #non è solo gioia, passione, tifo e condivisione. Un altro episodio grave, preoccupante e di una #violenza assolutamente ingiustificata viene riportato dai media locali di Lucca. È solo di qualche giorno fa l'increscioso video ripreso dallo smartphone VIDEO di un ragazzo a bordo di un auto che investe volontariamente un ciclista sulle strade inglesi, per spingerlo in un fosso. L'episodio è successo a Quarrata in provincia di Pistoia, immerso in un contesto spettacolare dove moltisi allenano. Prima il diverbio e poi l'aggressione Un copione che sembra ripetersi. Prima il diverbio poi l'aggressione fisica, conin faccia e insulti. Il gruppo di ciclisticolombiani Daniel Felipe Martinez e Julian Cardona della Ef Education First, Miguel Eduardo Florez della Wilier ...