Ciclismo | Egan Bernal | doppia frattura per la caduta al Catalunya

Stop forzato per il giovane colombiano del Team Sky dopo la brutta caduta al Catalogna

(Di mercoledì 28 marzo 2018) È finita male, con un brutta, la VoltaVIDEO di #. La corsa a tappe iberica ha anche però dato ottime conferme al giovane scalatore colombiano ingaggiato quest’anno dal #Team Sky.è ritenuto da tutti il campione del futuro per le grandi gare a tappe e alha messo in mostra tutto il suo talento. Il corridore lanciato dalla Androni è stato l’unico a tenere testa a Valverde e a Quintana sulle salite ed avrebbe concluso la corsa al secondo posto se non fosse caduto ad appena 7 km dalla conclusione dell’ultima tappa., un predestinato Nella sua prima stagione in una squadra World Tour, a 21 anni appena compiuti,ha confermato l’impressione di un talento fuori dal normale gia' emersa nelle scorse stagioni in maglia Androni. Il salto di qualita' nel livello delle corse e nelle aspettative non ha messo in difficolta' il ...