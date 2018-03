Ci hai preso in giro | Nadia Toffa replica così alle critiche

Gianmarco cerca suo padre a C'è Posta per te/ "Mi hai preso in giro per 12 anni" ma il finale sorprende tutti : Gianmarco cerca suo padre Ciro a C'è Posta per te. Con lui il nonno Luigi, che ha fatto da padre al ragazzo per 12 anni. "Sono io il padre, tu solo quello biologico"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 00:35:00 GMT)

Donatella Lopar/ Uomini e Donne - scontro con Sossio : "hai preso il due di picche? Ora tienilo!" : Donatella Lopar è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Dopo il "foto-gate" scatenato da Ida e Riccardo, la dama è stata molto criticata sui social.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:20:00 GMT)

Biondo/ Amici 17 - prossimo eliminato? Critiche da Carlo Di Francesco : "hai preso una nota su tre" : Amici 17, Biondo si esibisce contro Zic ma la prova va male. Carlo Di Francesco lo accusa: "Hai preso una nota su tre, perchè non studi durante la settimana?"(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Giuseppe - ucciso in Thailandia : preso il killer - ora caccia all'ex moglie. I due erano amanti : preso. È stato catturato questa sera in Thailandia Amaury Rigaux, il francese sospettato di aver ucciso Giuseppe De Stefani lo scorso 19 gennaio assieme all'amante...

Italiano ucciso e smembrato in Thailandia - preso il suo assassino : Italiano ucciso e smembrato in Thailandia, preso il suo assassino Italiano ucciso e smembrato in Thailandia, preso il suo assassino Continua a leggere L'articolo Italiano ucciso e smembrato in Thailandia, preso il suo assassino sembra essere il primo su NewsGo.

Italiano ucciso in Thailandia - preso il presunto killer : È stato arrestato in Thailandia Amaury Rigaux, il francese sospettato di aver ucciso lo scorso 19 gennaio l'Italiano Giuseppe De Stefani insieme alla sua amante, ex moglie della vittima.La donna, Rujira Iamlamai, non è stata ancora ritrovata. Il corpo dell'uomo di 62 anni era stato ritrovato nei boschi fatto a pezzi e dato alle fiamme. Il francese era stato inserito nella lista nera dell'immigrazione thailandese. Oggi è stato ...

Italiano ucciso e smembrato in Thailandia - preso il suo assassino : Arrestato in Thailandia Amaury Rigaux, il francese sospettato di aver ucciso Giuseppe De Stefani il 19 gennaio assieme all'amante thailandese, ex moglie della vittima. Lo hanno annunciato media locali,...

Isola dei Famosi - Cecilia Capriotti a Eva Henger : "Tranquilla - hai preso più piselli te che io" : Continuano i litigi sull' Isola dei Famosi , dopo la furibonda lite tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta , anche Eva Henger e Cecilia Capriotti sono ai ferri corti. E tutto accade sempre per colpa di un ...

Isola - lite furiosa tra naufraghe : 'hai preso più piselli te che io. Con me hai chiuso : 'Stai tranquilla che hai preso più piselli te che io. Con me hai chiuso' . La fame si fa sentire e questa è solo l'ultimo atto della feroce lite esplosa all' Isola dei Famosi per divisione del cibo . ...