Chiesto il processo per i giudici Bellomo e Nalin | sono accusati di stalking e lesioni

Francesco Bellomo e Davide Nalin : Chiesto il processo per stalking e lesioni gravi : stalking e lesioni personali gravi. Queste le accuse per cui la Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Bellomo, consigliere di stato destituito, e Davide Nalin, pm di Rovigo sospeso dal ruolo. La richiesta è firmata dai pm Roberto Fontana e Emilio Pisante al termine delle indagini per la vicenda della 32enne piacentina che si era rivolta alla magistratura, dopo un esposto del padre, per denunciare il ...

Massacrato alla testa con le saponette - Chiesto il processo immediato : BRINDISI - processo immediato per il tentato omicidio dopo una lite nel centro Cara-Cie di Restinco, alle porte di Brindisi: nei confronti dei sette imputati, ospiti della struttura e fermati la sera ...

Bimba disabile morta soffocata : Chiesto il processo per l'insegnante : Accusa di omicidio colposo per l'educatrice accusata di aver lasciato che la piccola ingerisse gommapiuma. I genitori della vittima si oppongono alla richiesta di archiviazione proposta per la collega ...

Ragusa - titolari coop centro di accoglienza intascavano contributi destinati ai migranti - Chiesto processo per dieci : Utilizzavano carte di credito personali canalizzate su conti correnti intestati alla cooperativa al centro dell'indagine con cui pagavano polizze vita e anche l'acquisto di un agriturismo. Sono alcune ...

Bagheria - abusivismo e favori : Chiesto processo per sindaco M5S : Accusato di avere concordato illegalmente con l'ex commissario della città metropolitana Manlio Munafò e Salvatore Rappa, legale rappresentante della società sportiva Nuova Aquila Palermo, l'affidamento del Palasport a Comune e società in partnership.

Roma - inchiesta «Mondo di mezzo» : Chiesto processo per 23 : Troppo pochi tre anni e tre mesi per la funzionaria simbolo del Mondo di Mezzo: il gip Claudio Carini respinge la richiesta di patteggiamento proposta da Emanuela Salvatori, ex responsabile dei campi ...

Modena - colpì una ragazzina con il manganello durante carica : Chiesto il processo per un poliziotto : colpì due volte, di cui una volto, una 15enne col manganello durante gli scontri con giovani appartenenti al collettivo Guernica: per questo motivo la Procura di Modena ha chiesto il processo per un agente della Polizia di Stato. È fissata per il 16 aprile l’udienza nel corso della quale saranno valutate le accuse di lesioni volontarie e abuso d’ufficio a carico del poliziotto, come riporta il Resto del Carlino. L’episodio risale al 16 maggio ...

Prese in 'ostaggio' una famiglia di Nardò : Chiesto nuovo processo con rito abbreviato per Alvise Miccoli : Una vicenda giudiziaria degna de 'il processo' di Kafka. Parliamo di Alvise Miccoli, arrestato a Nardò il 20 luglio del 2016, per aver preso in ostaggio la famiglia della ex compagna e dato fuoco al ...