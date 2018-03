Chiamami col tuo nome censurato in Cina

Chiamami col tuo nome - Pechino lo cancella dal Beijing International Film Festival : Chiamami col tuo nome , il Film di Luca Guadagnino vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale firmata da James Ivory, è stato cancellato dal cartellone del prossimo ...

«Chiamami col tuo nome» : perché la Cina censura Guadagnino : Non importa ai cinesi l’importanza di una pellicola, il suo richiamo internazionale. Chiamami col tuo nome, film «americano» del nostro Luca Guadagnino, è stato rimosso dal programma del Pechino International Film Festival. E se il film dovesse essere giudicato non conforme ai rigorosi canoni della politica locale, non ci sarebbe alcun modo di vederlo al cinema. Sfoglia gallery Quale che sia la ragione di ...

Alex Polidori : Io - la voce di Elio Perlman di Chiamami col tuo nome - : In continuo movimento, 22 anni e già una lunga carriera alle spalle, Alex per LetteraDonna si è ritagliato il tempo di una telefonata in macchina - fermarsi mai! -in cui racconta un mondo , quello ...

LUCA GUADAGNINO - Chiamami col TUO NOME/ "Nell'America trumpiana non è andata benissimo" (Che tempo che fa) : LUCA GUADAGNINO, regista del film CHIAMAMI col tuo NOME, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera. Già prepara il sequel della pellicola(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:45:00 GMT)

Chiamami col tuo nome 2 : è in arrivo il sequel del film premio Oscar di Luca Guadagnino : ... aggiungendo poi che i protagonisti saranno ancora una volta Armie Hammer e Timothée Chalamet , fffiu , ma che lo sfondo sarà differente: "Vedrete molta East Coast, viaggeranno per il mondo". Più ...

'Penso al sequel di Chiamami col tuo nome. Il voto? Uno schiaffo alla politica del narcisismo' : Reduce dal trionfo internazionale, Luca Guadagnino rimane comunque ancorato alle sue radici ed ha le idee ben chiare su quanto rappresentato dai risultati delle Politiche italiane. Dice a La Stampa: ...

La forma dell'acqua e Chiamami col tuo nome/ Oscar 2018 : miglior film e Sceneggiatura non originale : Oscar 2018, La forma dell'acqua, Chiamami col tuo nome: il film di Guillermo Del Toro premiato come miglior film, una statuetta per il film di Luca Guadagnino. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:59:00 GMT)

In Lombardia nei luoghi di "Chiamami col tuo nome" : Il film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ha vinto l'Oscar come migliore sceneggiatura non originale. Un film italiano, che proprio come la Grande Bellezza, l'ultimo film italiano ad aver vinto l'Oscar, deve un po' del suo fascino indiscreto ai luoghi dove è stato girato.Per gli stranieri potrebbe essere una nuova scoperta: dopo la Roma "incantata" di Sorrentino, l'entroterra lombardo, tra Bergamo, Crema, Lodi e Sirmione. Un ...

Video di Mystery of Love di Sufjan Stevens da Chiamami col tuo nome agli Oscar 2018 - una performance corale : agli Oscar 2018 una struggente versione dal vivo di Mystery of Love di Sufjan Stevens dal film Chiamami col tuo nome (Call Me By Your Name) ha incantato la platea del Dolby Theatre di Hollywood nella notte del 4 marzo: alla cerimonia di premiazione dell'edizione numero 90 degli Academy Awards, il brano ha concorso nella categoria Miglior Canzone Originale, ma non ha portato a casa l'ambita statuetta. Si tratta di una delle tre canzoni con cui ...