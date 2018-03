Chi sono i nuovi capigruppo dei partiti a Camera e Senato

Chiesto il processo per i giudici Bellomo e Nalin : sono accusati di stalking e lesioni gravi : La richiesta dei pm dopo l'esposto del padre di una studentessa per denunciare il comportamento durante la partecipazione alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza'

“Sto qui dalle 6”. Camera ardente Fabrizio Frizzi. Lo hanno notato tutti e tutti i flash sono stati per lui : Chi è Vincenzo : Una lunga fila di persone ha aspettato dalle prime ore del mattino di martedì 27 marzo per rendere omaggio a Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore morto la notte tra domenica 25 e lunedì 26 all’ospedale Sant’Andrea di Roma a 60 anni. A salutarlo, nella Camera ardente presso la Rai in viale Mazzini, anche tantissimi personaggi noti: i fratelli Fiorello, Flavio Insinna, il direttore generale della Rai Mario Orfeo, Luca Cordero di ...

Play Store : sconti fino all’80% su app e gioChi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti : Ci sono ben 57 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 25 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per iniziare la settimana che ci avvicina a Pasqua? L'articolo Play Store: sconti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Le #bufale alimentari : dalla farina bianca al finto sale dell’Himalaya - i veri veleni bianChi quali sono? : Ci risiamo. Che Internet sia un amplificatore nato di mala informazione è ormai certo. Come anche è sicuro che appena abbiamo un dubbio, apriamo all’istante i motori di ricerca online. Ma allora come ci salviamo da questa corsa alla bufala? Per prima cosa cercando di non diffondere senza neanche controllare la veridicità della fonte. In campo alimentare poi veniamo sempre più manipolati e noi senza dire A o B, eseguiamo ed eliminiamo ...

Fabrizio Frizzi - è successo a Rita Dalla Chiesa nel cuore della notte. A caldo - all’ospedale - la prima moglie del conduttore aveva tagliato corto tanto era provata. Poi - più tardi - sono arrivate quelle parole che stringono il cuore : Fabrizio Frizzi ci ha lasciati dopo 40 anni di carriera e 40 anni di successi. Una morte inattesa, repentina, anche se si sapeva che il conduttore gentile non godeva di buona salute ultimamente. A ottobre scorso l’ischemia durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’ e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Due mesi dopo il ritorno in tv, e qualche giorno fa la sua ultima ...

Pedicure con i pesci - la rivelazione choc. Da quando si è diffusa la moda - si sono moltiplicati i centri che offrono questo tipo di trattamento. Ma la verità – amarissima – viene fuori solo ora. I risChi per la salute sono enormi : È moda ormai da qualche anno ma, da quel che riportano recenti studi, sembra che non sia una moda particolarmente sana, anzi. Stiamo parlando della Pedicure fatta con i pesciolini. I pesciolini in questione sono piccoli, senza denti, abituati a vivere in acqua dolce, vengono dall’Asia e puliscono alla grande le pellicine morte sui piedi: si attaccano a essi a mo’ di ventosa e il gioco è fatto. Se all’inizio era un trattamento che pochi centri ...

Pasquale - il pm e "il carabiniere" : ecco Chi sono i clienti dei festini : "La maggior parte delle volte c"erano delle cene, poi quando finiva la cena diciamo che avveniva una sorta di selezione. Dopo noi sapevamo che dovevamo andare con una determinata persona". Le parole dell'ex gigolò intervistato da Le Iene sui festini hard che si sarebbero svolti a Siena rischiano di riaprire il caso di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps morto in circostanze misteriose il 6 marzo del 2013.L'intervista delle Iene ...

Fmi dà buoni voti a economia svizzera - ma vi sono anche risChi : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Roma - tunisino sospetto a Chi l'ha visto? : 'Non sono un terrorista - denuncio tutti' : 'Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. denuncio tutti!'. sono le dichiarazioni di Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato da ieri per una ...