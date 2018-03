CHI L’HA VISTO? Anticipazioni 28 marzo | il caso di Roberta Ragusa

“Guardate come l’hanno vestito!”. Leone Lucia - la foto è virale. Dopo la tutina subito sold out - il look del figlio di CHIara Ferragni e Fedez fa ancora il giro della rete : Si sapeva mesi prima che nascesse che il piccolo Leone Lucia sarebbe stato un fenomeno social, ma più passano i giorni, più il caso ‘si allarga’. Il primogenito di Chiara Ferragni, fashion blogger e influencer, e Fedez, uno dei rapper italiani più famosi (anche se molti ignoravano che di cognome facesse ‘Lucia’) è venuto al mondo con qualche settimana di anticipo. È nato lo scorso 19 maggio, giorno della festa del ...

ROMA - ATEF MATHLOUTHI : “VI DENUNCIO - NON SONO TERRORISTA!”/ CHI L’HA visto - video : allarme revocato : ROMA, tunisino ricercato "Non SONO un terrorista, vi DENUNCIO!": il 41enne ATEF MATHLOUTHI rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione. Revocata allerta nella Capitale(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Roma - tunisino ricercato "Non sono un terrorista - vi denuncio!"/ Video CHI L’HA visto - vendetta contro di lui? : Roma, tunisino ricercato "Non sono un terrorista, vi denuncio!": il 41enne Atef Mathlouthi rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:59:00 GMT)

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A CHI L’HA visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

“Devi sparire!”. Panico a C’è posta per te. Giuseppe è disperato vuole tornare dalla fidanzata e dal loro bambino - ma il suocero è contrario : “L’hai abbandonata” e la busta si CHIude. Poi il clamoroso colpo di scena : La storia di Giuseppe e Maria Luana ha appassionato il pubblico di C’è posta per te. Il loro è stato un amore grandissimo, ma quasi come in un’opera scespiriana, è arrivata la fine che ha distrutto l’uomo. Per cercare di recuperare la situazione Giuseppe si è rivolto a Maria De Filippi, per dire alla sua ex che la ama e vuole stare con lei e con il loro bambino, nato da due mesi. La coppia fino a 11 giorni fa viveva con la famiglia di ...

Ora legale 2018 : CHI L’HA inventata e info utili : L’ora legale sta per tornare. L’appuntamento è per la notte a cavallo tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, quando dovremo spostare le lancette dell’orologio in avanti di un’ora, dalle 2:00 alle 3:00. Ma chi l’ha inventata? Prima di scoprirlo, è doveroso fare alcune premesse. Per la maggior parte della sua storia, l’uomo ha seguito il ritmo del sole, svegliandosi all’alba e mettendosi a letto poco dopo il tramonto. Solo con la nascita ...

CHI L’HA visto? : “Miriam Mazzocchi si è allontanata in modo volontario” : Anche “Chi l’ha visto” mercoledì sera si è occupato del caso di Miriam Mazzocchi. Il fratello Vittorio ha partecipato alla

Anticipazioni CHI L’HA visto - puntata mercoledì 21 marzo : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 21 marzo: Federica Sciarelli si occuperà dei casi di Immacolata Villani e Alessandro Neri Torna questa sera l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma televisivo che da anni si occupa di persone scomparse e dei più importanti casi irrisolti di cronaca nera. Ecco tutte le Anticipazioni sui servizi previsti durante la puntata di mercoledì 21 marzo. Chi l’ha visto 2018: ...

Alessandro Neri - omicidio Pescara/ Dubbi sull’alibi del cugino e sull’auto bruciata (CHI L’HA visto) : Alessandro Neri, omicidio Pescara: il caso resta ancora irrisolto e ricco di Dubbi, dall'alibi del cugino all'auto bruciata e compattata. Il giallo stasera a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Terzigno - Immacolata Villani uccisa dal marito suicida/ “Amavo mamma" : lettera alla figlia (CHI L’HA visto) : Terzigno, Imma Villani uccisa dal marito suicida: l'ennesimo caso di femminicidio avvenuto nel Napoletano al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:28:00 GMT)

“Affettuosi come donne”. Isola - la ‘strana voce’. In Honduras la sensualità l’ha fatta da padrona e tra i due naufraghi ‘è scoppiata la passione’ : “Li ho visti con i miei ocCHI” : All’Isola degli scandali si va ancora a caccia dei fedigrafi. Nelle ultime settimane era spuntato fuori il gossip, lanciato da Eva Henger, che due naufraghi impegnati hanno avuto una relazione pericolosa. Subito i riflettori sono stati puntati su Amaurys Perez, dal momento che l’ex naufraga aveva parlato di un uomo prestante dalla pelle ambrata e sulla lei, dopo qualche incertezza è spuntato fuori il nome di Cecilia Capriotti. Ma non è ...

“Perché l’hanno uccisa”. L’agghiacciante verità su Mariam Moustafa. Si stringe il cerCHIo sull’italiana morta dopo il feroce pestaggio delle bulle : La Procura di Roma vuole vederci chiaro sulla morte di Mariam Moustafa, la ragazza italiana di origini egiziane picchiata da un gruppo di ragazze e deceduta dopo tre settimane di coma a Nottingham. É stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di omicidio, ed è stato affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Intanto sui motivi dell’omicidio si fa sempre più accreditata una tesi: Mariam Moustafa potrebbe essere ...

Cecilia Capriotti : la moglie di Amauryz l’ha CHIamata piangendo : Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti si svela: le telefonate della moglie di Amaurys Perez Cecilia Capriotti è tornata a parlare del presunto flirt tra i due naufraghi impegnai in Italia. La showgirl si è tirata fuori da questo gossip sin dal primo momento. In ogni caso, c’è ancora chi crede che sia proprio lei la […] L'articolo Cecilia Capriotti: la moglie di Amauryz l’ha chiamata piangendo proviene da Gossip e Tv.

“Cresciuta in Italia - l’hanno uccisa mentre inseguiva i suoi sogni” : la morte orribile a 18 anni - massacrata senza pietà (e senza motivo) sotto gli ocCHI di tutti. Una storia che fa rabbia : Una fine orribile, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una morte, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utenti Italiani una volta emersi i suoi trascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo ...