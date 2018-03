Chi l' ha visto | anticipazioni 28 marzo 2018 | Roberta Ragusa e processo a Antonio Logli

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata mercoledì 28 marzo : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 28 marzo: Federica Sciarelli si occuperà dei casi di Immacolata Villani e Alessandro Neri Anticipazioni sulla puntata del 28 marzo di Chi l’ha visto, il popolare programma televisivo dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto con enorme successo dalla giornalista Federica Sciarelli. Chi l’ha visto 2018: Anticipazioni puntata 28 marzo mercoledì 28 marzo 2018 alle ore ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni puntata di oggi - mercoledì 28 marzo 2018 : Federica Sciarelli segue in diretta il verdetto del processo in appello contro Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa.

Chi L’HA VISTO?/ Anticipazioni 28 marzo : il caso di Roberta Ragusa : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa del caso di Roberta Ragusa in attesa della sentenza d'appello su Logli.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:21:00 GMT)

Stasera TV Streaming Diretta 28 marzo : Chi l'ha visto? Le Iene : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 28 marzo Le Iene Alle 21.10 su Canale 5 il film commedia 'Il diavolo veste Prada' con Anne Hathaway e Meryl Streep . Su Italia 1 , invece alle ...

Alessandro Fiori - un uomo a Chi l'ha visto : "Con me a Istanbul - doveva vedere una persona" : Possibile svolta nella scomparsa di Alessandro Fiori, l'italiano disperso in Turchia: un telespettatore ha chiamato Chi l'ha visto? dopo aver sentito l'appello e dopo averlo...

ROMA - ATEF MATHLOUTHI : “VI DENUNCIO - NON SONO TERRORISTA!”/ Chi l’ha visto - video : allarme revocato : ROMA, tunisino ricercato "Non SONO un terrorista, vi DENUNCIO!": il 41enne ATEF MATHLOUTHI rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione. Revocata allerta nella Capitale(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Roma - tunisino ricercato "Non sono un terrorista - vi denuncio!"/ Video Chi l’ha visto - vendetta contro di lui? : Roma, tunisino ricercato "Non sono un terrorista, vi denuncio!": il 41enne Atef Mathlouthi rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:59:00 GMT)

Terrorismo - il tunisino Atef Mathlouthi a Chi l'ha Visto : "Sono innocente - denuncio tutti" : È ricercato da ieri per una segnalazione su possibili attentati a Roma: Atef Mathlouthi, tunisino, è stato rintracciato e intervistato dalla trasmissione Chi l'ha Visto?, nel suo...

Roma - tunisino sospetto a Chi l'ha visto? : 'Non sono un terrorista - denuncio tutti' : 'Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. denuncio tutti!'. sono le dichiarazioni di Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato da ieri per una ...

Il tunisino ricercato a Chi l'ha visto? : 'Non sono un terrorista' : Roma, 26 mar. , askanews, 'Chi l'ha visto?' ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, il 40enne tunisino che, in una lettera anonima recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi, era stato segnalato ...

Il tunisino ricercato a 'Chi l'ha visto?' : 'Non sono terrorista' : Roma, 26 mar. , askanews, 'Chi l'ha visto?' ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, il 40enne tunisino che, in una lettera anonima recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi, era stato segnalato ...

Roma - tunisino sospetto a Chi l'ha visto? : 'Non sono un terrorista - denuncio tutti' : 'Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. denuncio tutti!'. sono le dichiarazioni di Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato da ieri per una ...

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

Rintracciato a Tunisi da "Chi l'ha visto" Atef Mathlouti : "Non sono un terrorista - denuncio tutti" : 41 anni, più volte arrestato dalla polizia per spaccio di droga, era stato segnalato all'Ambasciata di Tunisi come possibile attentatore. La foto segnaletica dell'uomo, sospettato di essere un islamista radicale, è stata diramata a tutti gli uffici investigativi e anche alle pattuglie sul territorio.