Chi ha morso Beyoncé? Sarah Michelle Gellar confessa di essere stata lei

news.mtv

: Beyoncé è stata morsa in viso da un'attrice ?? La sospettata numero 1 nega. Tutti vogliono sapere: #WhoBitBeyonce ? - rnbjunk : Beyoncé è stata morsa in viso da un'attrice ?? La sospettata numero 1 nega. Tutti vogliono sapere: #WhoBitBeyonce ? - DrApocalypse : Chi ha morso in faccia Beyoncé? Sarah Michelle Gellar si fa avanti -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) È il mistero del momento e tutti – famosi e non – vorrebbero sapere il nome di chi ha osato mordere il viso di. arc id=”eb178190-bfa7-11e6-bffd-a4badb20dab5″ La comica e amica della cantante, Tiffany Haddish, ha raccontato che lo scorso anno durante una festa, un’attrice ha dato unin faccia a Queen B: una storia tanto OMG quanto la curiosità di sapere chi sia mai quest’attrice di cui Tiffany non ha fatto il nome. Intanto c’è qualcuno che di morsi se ne intende: stiamo parlando di Buffy l’ammazzavampiri! All right, I admit it. It was me #TheBiter A post shared by(@) on Mar 27, 2018 at 7:41pm PDT L’attriceha postato su Instagram una foto ricordo dal set, con tanto di canini appuntiti: “Va bene, lo ammetto, sono io ad aver” ha scritto ...