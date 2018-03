Chi è Halili Elmahdi | il jihadista arrestato a Torino

agi

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "Lo Stato islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare". È il titolo del primo testo di propaganda online dell'Isis​ redatto interamente in italiano, finito all'attenzione dei nostri 007 tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015. Un testo che recava la firma di Halili Elmahdi, il marocchino naturalizzato italianostamane dalla Polizia dicon l'accusa di partecipazione all'Isis. Qualche mese dopo il giovane residente a Lanzo finì coinvolto in un'inchiesta della Digos di Brescia, "Balkan Connection", per poi patteggiare una condanna a due anni per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. "Ho deciso di scrivere questo testo - scriveva Halili nell'introduzione - per cercare di presentare in modo riassuntivo una realtà di cui si parla molto: lo ...