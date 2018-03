Champions League | Juventus-Real Madrid gratis in tv

Champions League - Carrera : 'La Juventus può arrivare in finale' : L'allenatore italiano e' intervenuto durante 'Maracana'' nel pomeriggio di RMC Sport e sull'esperienza alla Juve ha detto: ' Conte sicuramente e' stato fondamentale perche' quella era una squadra che ...

Champions ed Europa League - si cambia : 4 sostituzioni e nuovi orari : Champions ed Europa League, si cambia: 4 sostituzioni e nuovi orari Variazioni importanti nelle competizioni Uefa a partire dalla prossima stagione: ecco tutto quello che c’è da sapere Continua a leggere

Champions League 2018/2019 - ufficiale : tutte le novità - ci sarà la quarta sostituzione : Champions League 2018/2019- L’UEFA ha reso note tutte le novità della prossima Champions League 2018/2019. Ricordiamo, saranno 4 le squadra italiane ai nastri di partenza. novità assolute per quel che riguarda le sostituzioni. Di fatto, dal prossimo anno, ci sarà spazio per una quarta sostituzione, sostituzione che potrà avvenire solamente durante i tempi supplementari. Tante […] L'articolo Champions League 2018/2019, ufficiale: ...

Calcio - rivoluzione per la Champions League 2019 : cambiano gli orari delle partite! Tutto il programma - i nuovi orari e le date : rivoluzione in vista per la Champions League e l’Europa League. Dalla prossima stagione, infatti, cambierà l’orario d’inizio delle partite delle due competizioni continentali: un vero e proprio stravolgimento che modificherà, anche se di poco, le abitudini degli appassionati e dei tifosi. Gli incontri della Champions League non incominceranno più alle ore 20.45 ma alle ore 21.00: un quarto d’ora di differenza che farà ...

La Uefa e le modifiche in Champions ed Europa League : quattro sostituzioni - nuovi orari e nessun limite per chi cambia club : Novità importanti nelle competizioni europee a partire dalla prossima stagione: ecco tutto quello che cambierà

Champions League : dal 2018-2019 si giocherà anche alle 18.55 : A partire dalla prossima stagione due partite del martedì e due partite del mercoledì della fase a gironi si disputeranno alle 18.55 L'articolo Champions League: dal 2018-2019 si giocherà anche alle 18.55 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

