CF | sanzioni contro il Venezuela per diritti umani

DIPLOMATICI RUSSI ESPULSI - SPIA AVVELENATA/ Russia “rappresaglia contro Trump e May” : Salvini critica sanzioni : Caso Skripal, ESPULSIoni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA russa AVVELENATA in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Migranti : controlli su gestione centri di accoglienza Sicilia - sanzioni e denunce : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) – sanzioni per oltre 66 mila euro e 8 datori di lavoro denunciati. E’ questo il bilancio di un servizio di controllo eseguito dai Carabinieri di Palermo presso entri, associazioni e cooperative sociali che gestiscono i centri di prima accoglienza per cittadini extracomunitari. I controlli sono stati eseguiti nelle province di Messina, Trapani e Ragusa Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Palermo ...

Le sanzioni contro la Russia "irritano" le aziende tedesche - : Secondo l'analisi, pubblicata nel mese di dicembre dall'istituto di economia mondiale di Kilskij, solo fino alla fine del 2015 il fatturato del commercio tra la Russia e l'Unione Europea è sceso a ...

Trump : stop a dazi con Ue. sanzioni per 60 miliardi contro Cina - : Il presidente Usa ha annunciato un'esenzione temporanea anche per Messico, Canada, Australia, Brasile, Argentina e Corea del Sud. Pechino minaccia ritorsioni su 128 prodotti americani, ma chiede che ...

Dazi - Trump firma sanzioni e tariffe contro la Cina per 60 miliardi. Pechino : “Pronti alle misure necessarie” : Come minacciato Donald Trump ha aperto le ostilità commericiali con a Cina. Il presidente Usa ha firmato alla Casa Bianca il Section 301 action‘, un memorandum che ha come obiettivo tariffe ed altre sanzioni per un valore annuo di almeno 60 miliardi di dollari contro Pechino, accusata di rubare agli Usa segreti tecnologici e commerciali, privando le società americane di ricavi per miliardi di dollari e cancellando migliaia di posti di ...

Salvini ha chiesto di cancellare le sanzioni contro la Russia - : I paesi dell'UE hanno approvato prima sanzioni individuali contro persone fisiche, poi settoriali misure restrittive che riguardano l'intero settore dell'economia. Mosca ha adottato misure di ...