C’è stata un’esplosione in un porto di Livorno

C'è stata un'esplosione nel porto industriale di Livorno - potrebbero esserci feriti : C'è stata un'esplosione in un serbatoio nel porto industriale di Livorno, in Toscana. Le informazioni su quello che è successo sono ancora confuse, anche se diversi giornali, tra cui Repubblica e il Corriere, parlano di alcuni feriti. Sul posto sono

C'è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat - in Afghanistan : almeno una persona è stata uccisa : Stamattina c'è stato un attentato suicida in una moschea sciita a Herat, in Afghanistan: secondo una fonte di al Jazeera almeno una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il vice

Camere - Martina (Pd) : "Ci aspettavamo novità che non C'è stata. Gioco di veti tra M5s e centrodestra blocca tutto" : Le reazioni di Paolo Romani, candidato per il centrodestra alla Presidenza del Senato, di Pietro Grasso e Maurizio Martina al termine della riunione dei capigruppo a Montecitorio che doveva trovare un accordo tra tutte le forze politiche per l'elezione dei presidenti di camera e Senato. La riunione dopo un'ora e mezza si è chiusa con un nulla di fatto.

C'è stata un'esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una fuga di gas : sono morte almeno tre persone : C'è stata un'esplosione in una palazzina di Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l'esplosione è dovuta a una fuga di gas in un'officina che ripara biciclette. Nell'esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una

C'è stata una sparatoria in un liceo nel Maryland - si parla di diverse persone ferite : C'è stata una sparatoria in un liceo a Great Mills, nel Maryland: si parla di diverse persone ferite, ma per il momento non ci sono informazioni più precise. Citando funzionari della scuola, Reuters scrive che il liceo è ancora in lockdown

C'è stata una nuova esplosione a Austin - in Texas : Ha ferito due persone, sembra in modo non grave: non si sa ancora se sia collegata alle tre esplosioni di inizio marzo

Stanotte C'è stata un'esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo) : una persona è morta - un'altra è gravemente ferita : Stanotte c'è stata un'esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): un uomo di 26 anni è morto, la sua compagna di 24 anni è stata gravemente ferita. L'esplosione aveva anche provocato un incendio, poi spento dai vigili del

Reddito di inclusione : cosa è - chi ne ha diritto - cosa prevede e come richiederlo. Tutto quello che C'è da sapere sul sussidio statale : si ottiene così : Al via il Reddito di inclusione (Rei), la misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale destinata alle famiglie più bisognose. Ma di cosa si tratta nello specifico? E chi ne ha diritto? Il nuovo sussidio nazionale, che da oggi sostituisce il sostegno per l'inclusione attiva (Sia), si compone di due parti: un beneficio economico, erogato su dodici mensilità attraverso una Carta di pagamento elettronica, e un

"Aiutateci a trovarlo" - appello disperato della mamma : tutti i dettagli di una vicenda che sta allarmando un'intera comunità. La sua macchina è stata ritrovata - ma di lui non C'è traccia : ogni piccolo dettaglio può essere importante : L'appello ormai si sta diffondendo rapidamente, anche grazie ai social che almeno in questi casi sono utilissimi, già perché si sta cercando un ragazzo scomparso. "Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta" è l'appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento.

"Mi hanno rovinato il compleanno". 80 anni amari per Bruno Pizzul. La storica voce sportiva della Rai - e di intere generazioni - sta per tagliare un importante traguardo - ma per lui C'è stata una "brutta sorpresa" : Bruno Pizzul, la grande "voce" della telecronaca calcistica è da sempre un ciclista metropolitano. Pedala ancora il Bruno nazionale e lo fa verso il traguardo delle 80 primavere che sbocciano l'8 marzo. Ma è un compleanno davvero amaro per Bruno. Nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri, approfittando dell'assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, dei ladri si sono introdotti e hanno rubato i gioielli

"Lo abbiamo trovato proprio mentre lo faceva". Choc e arresto al cimitero. I carabinieri - dopo una segnalazione - hanno deciso di intervenire e quello che hanno scoperto è pura follia. L'uomo è stato subito portato via - ma a casa sua - poco dopo - C'è stata un'altra brutta "sorpresa" : Si chiamano in modo esatto necrofori. E questa macabra storia riguarda uno di loro, un 50enne dell'inceneritore del cimitero di Faenza, nel Ravennate, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver rubato protesi dentarie o denti d'oro dai cadaveri cremati. Durante l'arresto nel suo armadietto sono stati trovati una decina di pezzi che hanno dato esito positivo al reagente 'oro 18 K' e che,

Pd - partito diviso sulle dimissioni in differita di Renzi. Cuperlo : "Modalità che non funziona. Non C'è stata autocritica" : Matteo Renzi annuncia che si dimetterà da segretario del Pd, ma non subito. Quando? "Dopo la formazione del governo" annuncia in una conferenza stampa nel tardo pomeriggio il segretario dem, che non concede domande ai tanti giornalisti presenti nella sede del 'Nazareno' a Roma. A difendere le posizioni di Renzi c'è Matteo Richetti, mentre Gianni Cuperlo è molto critico: "Annunciare le dimissioni, ma