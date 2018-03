C' è posta per te | anticipazioni ultima puntata | Gerry Scotti e gli altri ospiti

Anticipazioni C’è posta per Te - gli ospiti di sabato 31 marzo : sabato 31 marzo 2018, in prima serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento della stagione con C’e’ Posta per Te il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che da oltre venti edizioni appassiona milioni di telespettatori. Anticipazioni e ospiti di C’è Posta per te, 31 marzo 2018 In puntata protagonisti di due grandi sorprese il mattatore televisivo Gerry Scotti, conduttore di numerosi quiz televisivi di Canale 5 e gli chef ...

"Sospendiamo tutti gli sbarchi sulle coste italiane". La proposta di Matteo Salvini per rispondere alla minaccia jihadista : Sospendere tutti gli sbarchi sulle coste italiane. È la soluzione che in questa fase di alta minaccia terroristica sull'Italia propone il leader della Lega, Matteo Salvini."Il rischio terrorismo è altissimo: dopo gli arresti e la denuncia di Frontex sulla possibilità che ci siano infiltrati tra chi sbarca, chiediamo un intervento immediato, un controllo ferreo di tutti i nostri confini via mare e terra e la sospensione di ...

Una proposta europea per risolvere la crisi con la Russia : Entro giovedì sera Mosca annuncerà la sua risposta all’espulsione di circa centoventi diplomatici da parte di 27 paesi della Nato. Ma è necessario abbassare i toni. Leggi

L’Etna si sta spostando - sta scivolando lentamente in mare : rischi imminenti? Ecco cosa rivela un nuovo studio - tra avvertimenti e perplessità : 1/23 ...

C’è posta per te : gran finale con Scotti - Cannavacciuolo e Cracco : Gerry Scotti, Carlo Cracco e Cannavacciuolo ospiti a C’è posta per te Sabato 31 marzo andrà in onda l’ultima puntata di C’è posta per te. Carlo Cracco, Gerry Scotti e Antonino Cannavacciuolo saranno gli ultimi ospiti di questa fortunata edizione che ha visto trionfare Maria De Filippi ogni sabato sera contro la concorrenza. Fino alla scorsa puntata, la media del people show più amato degli italiani è stata del 28,29% di ...

Il 60% dei giovani italiani non vuole spostarsi per lavorare : Il 60% dei giovani disoccupati italiani non è disposto a spostarsi per trovare un impiego. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti da Eurostat, in base alle rilevazioni effettuate nell’anno 2016 in merito alla mobilità dei giovani italiani tra i 20 e i 34 anni. Il dato relativo all’Italia è superiore alla media dell’UE (50%), mentre il 98% dei giovani che già lavorano, ha trovato occupazione senza la necessità di cambiare residenza. Si ...

Proposta di legge 145 sulle sperimentazioni gestionali sanitarie : 'Si tratta di un fraintendimento, nei migliori dei casi, o addirittura di una polemica politica fuori luogo. La 145 restringe quello che c'è già oggi, quello che la legge nazionale ci permette di ...

Austria - congelata la proposta di doppio passaporto per i sudtirolesi - : Il gruppo di lavoro guidato dal governo proseguirà l'analisi dell'argomento fino all'estate. Ma il parlamento non dovrebbe arrivare a una decisione prima del prossimo autunno

“Ho scritto a Fabrizio e…”. Commovente Frizzi. La risposta del conduttore a Matteo - il ‘perfetto sconosciuto’ che nel 2010 gli ha dato il benvenuto sui social : Fabrizio Frizzi la notte scorsa se n’è andato a causa di un’emorragia cerebrale. Ha lasciato la moglie Carlotta e la figlioletta Stella di quasi cinque anni. Ha combattuto fino all’ultimo come un leone. Perché quando era il momento di tirare fuori il carattere lo tirava fuori. E la battaglia contro la malattia, la battaglia per la vita, era troppo importante: per la figlia Stella (“una missione per cui vivere”) e ...

Spostati i concerti di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli per uno speciale TV : nuove date e location - info biglietti : Sono stati Spostati i concerti di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in programma a Roma e a Milano ad aprile. Gli artisti e l'organizzazione dei due eventi comunicano ai fan che per esigenze televisive è necessario spostare i due concerti di un mese e in location più piccole. Dopo aver condiviso il percorso all'interno dei Pooh e la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni, Roby Facchinetti e Riccardo ...