ilfattoquotidiano

: Cattelan, Amanda Lear e EPCC. Dai Beatles a Berlusconi: “Allora non era in politica, notavi già…”. “No, non ero il… - Cascavel47 : Cattelan, Amanda Lear e EPCC. Dai Beatles a Berlusconi: “Allora non era in politica, notavi già…”. “No, non ero il… - mattybologna : Amanda lear ?? — Guardando E poi c'è Cattelan - jenniferpas90 : AMANDA LEAR DA CATTELAN/ 'La pittura mi fa star bene, è la mia cura, ne ho bisogno!' (EPCC) -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Dopo aver calcato negli ultimi anni i palcoscenici dei teatri di Francia,è tornata sul piccolo schermo del nostro paese e per farlo ha scelto il salotto di #. Ospite ieri sera di E poi c’è, il late night show in onda su Sky Uno HD, la modella, attrice, presentatrice e pittrice ha giocato a “Io sono leggenda” con il conduttore Alessandro. Di foto in foto, laha passato in rassegna una vita puntellata di incontri leggendari con alcuni personaggi che sono ormai storia. Da mostri sacri come Andy Warhol e Salvador Dalì – del quale per 16 anni è stata musa – passando per i– “aveva meno capelli di adesso”- e Claudia Schiffer. Non sono mancati commenti al vetriolo sulla tv di oggi e battute fulminanti – e a volte nostalgiche – su ciascuno dei personaggi in foto. “E poi c’è” va in onda ogni giorno, dal ...