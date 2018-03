Catania | ragazza di 25 anni muore in ospedale per il morbillo La madre | “Me l’hanno

ilfattoquotidiano

: Una ragazza è morta a causa del #morbillo a #Catania - giornalettismo : Una ragazza è morta a causa del #morbillo a #Catania - roberto_lamela : Catania, muore per morbillo ragazza di 25 anni - alerizzo_ : RT @MedBunker: Catania: muore di morbillo a 25 anni. Ascoltate gli idioti che sconsigliano i vaccini, mi raccomando. -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Unadi 25, Maria Concetta Messina, è morta lunedì per le complicanze daall’Garibaldi di. La giovane era arrivata in pronto soccorso il 23 marzo scorso: dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva – riferisce il quotidiano La Sicilia – le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Subito è stata trasferita in rianimazione. I familiari hanno presentato una denuncia rilevando il fatto che Maria Concetta sarebbe rimasta a lungo senza cure su una barella. “Meammazzata – ha detto la, Maria Di Bella – mia figlia è entrata per iled è uscita morta. Le hanno prestato le cure, non dico di no, ma poi per me c’è stata negligenza. È rimasta buttata su una barella per ore ed ore assieme ad altre persone che avevano ilnella stessa stanza. È possibile che ...