Catania | ragazza 25enne muore per morbillo Terzo caso in sei mesi | esposto dei familiari

Ragazza di 25 anni muore di morbillo in ospedale a Catania : Una Ragazza di 25 anni , Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell' ospedale Garibaldi di Catania . La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano 'La Sicilia'.

Catania - ragazza di 25 anni muore di morbillo. La mamma : “Me l’hanno ammazzata” : Maria Concetta Messina è morta all'ospedale Garibaldi di Catania di morbillo. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri: "C'è stata negligenza. Come è possibile che si sia aggravata in così breve tempo?". È il secondo caso di decesso di un paziente adulto per questa patologia dall'inizio dell'anno nella città siciliana.Continua a leggere